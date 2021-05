Una noticia que nos duele a todos, especialmente a tan solo días del reinicio de las Eliminatorias a Qatar 2022. Jefferson Farfán confirmó el pasado lunes que volvió a recaer en su lesión a la rodilla y tendrá que ponerle alto, una vez más, a su carrera en el fútbol. El delantero de Alianza Lima no piensa en el retiro, pero sí dará un paso al costado de los campos de juego por algunos meses para volver en un mejor estado físico.

Tras el anuncio, la ‘Foquita’ recibió distintos mensajes de apoyo, entre ellos, el de Paolo Guerrero, su buen amigo y compañero en la Selección Peruana. El ‘Depredador’ le hizo llegar sus mejores deseos, en un modo de estar cerca de él pese a los miles de kilómetros de distancia que los separan a la fecha.

“Vas a volver más fuerte que nunca, así será”, inició el delantero del Inter de Porto Alegre. “Tu grandeza nadie te la quita. Te quiero mucho, hermano”, sentenció el atacante del Internacional de Porto Alegre, que volvió a los terrenos de juego el pasado domingo ante Gremio.

Como es sabido, Guerrero y Farfán se conocen desde las divisiones menores en Alianza Lima. Ambos caminaron de la mano soñando con convertirse en profesionales, objetivo que finalmente consiguieron convirtiéndose en dos de los mejores exponentes en la historia del balompié nacional.

Al igual que Jefferson Farfán, Paolo también vivió momentos complicados durante el 2020, luego de sufrir una lesión a la rodilla, la cual generó que sea operado y no juegue ni un partido oficial por 210 días. Ahora el atacante de la Selección Peruana ya se encuentra de vuelta.

Paolo Guerrero y el mensaje de aliento a Jefferson Farfán tras anunciar su lesión. (Captura: Instagram)

Alianza Lima puede buscar un nuevo refuerzo

Por otro lado, Carlos Bustos, entrenador de Alianza Lima, reveló que esperarán a Jefferson Farfán para pelear el campeonato este 2021; sin embargo, no descartó la opción de contratar a un refuerzo extranjero.

“Ojalá podamos contar con él (Farfán) para la Fase 2, él está esperando indicaciones de los médicos y estudios, pero nosotros esperamos contar con él. Más allá de eso igual vamos a traer un extranjero”, indicó Bustos en diálogo con Radio Ovación.

“No me gustaría traer un extranjero más y que sea alternativa porque alguien no está. Extranjero que viene tiene que hacer la diferencia y que sume a lo que ya tenemos. El extranjero va a venir sí o sí”, aseguró.





