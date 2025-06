El Torneo Apertura 2025 tiene a Universitario como el actual líder y está muy cerca de quedarse con la primera parte del año en la Liga 1. Los cremas también deberán disputar los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, por lo que comenzaron a reforzarse. Anderson Santamaría fue el primero en ser oficializado y ahora se le suma otro peruano: Jesús Castillo. A través de redes sociales, el club hizo oficial la llegada del volante de 24 años. Además, como dato adicional, fue uno de los convocados habituales en el proceso de Jorge Fossati en la Selección Peruana en 2024.

Procedente de Gil Vicente y con un contrato que regirá hasta diciembre del año 2028, no quedan dudas que Universitario de Deportes apostó mucho por Jesús Castillo. El futbolista -formado en Sporting Cristal- tuvo su primera aventura en Europa con altos y bajos. Sin embargo, para más continuidad, decidió volver a su tierra natal.

Con el afán de reforzar el equipo para el Torneo Clausura 2024 y obtener más variantes para los octavos de final de Copa Libertadores -donde enfrentarán a Palmeiras-, desde tienda crema no se duermen. Por esta razón, Castillo aportará en la volante con la experiencia obtenida en los últimos años. Un mediocampo sólido, pero que también obtendrá una opción con mucha marca y proyección hacia el área rival.

Jesús Castillo vuelve al Perú y jugará por Universitario. (Foto: Gil Vicente)

La llegada de Jesús apunta a ser el reemplazo idea para Rodrigo Ureña, titular indiscutible en el esquema de Jorge Fossati. Es que el peruano no llega con el rótulo de inicialista, pero cuenta también con la confianza de Jorge Fossati, quien lo convocaba de manera habitual en la Selección Peruana.

Cuando el estratega uruguayo tomó el mando de la Bicolor (en 2024), encontró un Castillo un recambio constante para solucionar problemas en la volante. Bajo la dirección técnica del ‘Nono’, el ex Gil Vicente disputó 7 partidos y marcó un gol en el duelo amistoso ante República Dominicana.

Fossati convocó a Jesús Castillo para todas las fechas FIFA disputadas. Si bien en la Copa América 2024 disputó un solo partido ante Argentina, en Eliminatorias tuvo mayor participación. De esta manera, podría volver a su mejor nivel en tienda crema junto a un DT que sabe de sus cualidades en el mediocampo.

Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)

Cabe resaltar que el volante sabe lo que es campeonar en el fútbol peruano. En el año 2020, fue campeón con Sporting Cristal, club donde se formó y que también le permitió dar el salto hacia Portugal para jugar por Gil Vicente.

¿Rodrigo Ureña se irá de Universitario?

El arribo de Jesús Castillo a Universitario podría significar también la idea de suplir una baja en tienda crema. En las últimas horas, se pudo conocer que Rodrigo Ureña se encuentra en el radar de Universidad de Chile y podría dejar el Perú para volver a su tierra natal.

La información fue revelada por el periodista Mauricio Loret de Mola, quien dio detalles sobre este seguimiento desde Santiago. “Hoy me contacté con alguien de Chile y me hablaron de un interés de la Universidad de Chile por Rodrigo Ureña. No es la primera vez que sondean sus condiciones”, señaló. El interés, aunque aún no se ha traducido en una oferta formal, deja claro que el futbolista está en la mira del mercado chileno.

Rodrigo Ureña habría generado interés en la U. de Chile. (Video: Línea de 5)

La situación no es nueva. Ya en el pasado, clubes del medio sureño habían hecho averiguaciones por el mediocampista, aunque sin mayor profundidad e incluso, ya había viajado a Argentina para una incursión en Belgrano, que no se concretó de la mejor manera en los últimos momentos.

Actualmente, el jugador tiene contrato vigente con la ‘U’ hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que significa que cualquier club interesado deberá negociar con la institución merengue. En ese contexto, una salida a mitad de temporada no parece sencilla ni probable, a menos que haya una cláusula de salida o una oferta lo suficientemente atractiva como para abrir las puertas.

