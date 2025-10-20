Jesús Castillo acumuló su quinta amarilla y se pierde el Universitario vs. Sporting Cristal. (Video: GOLPERU)
Jesús Castillo acumuló su quinta amarilla y se pierde el Universitario vs. Sporting Cristal. (Video: GOLPERU)

perdió a una pieza fundamental para el duelo ante por la reprogramación de la jornada 14 del . Se trata de Jesús Castillo, volante crema, quien recibió una tarjeta amarilla a los 66 minutos del partido ante Ayacucho FC, disputado en el Estadio Nacional. Por ende, el jugador de 24 años no podrá enfrentar a su ex equipo en el coloso José Díaz.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS