Johan Fano: "En máximo dos años me veo dirigiendo a Universitario de Deportes"

Con Universitario de Deportes , Johan Fano siempre ha contado para sus mejores planes. Luego de anotar 19 tantos con el Atlante de México y convertirse el campeón de goleo, el 'Gavilán' rechazó ofertas del América, Monterrey y Morelia para perseguir el sueño de regresar a su crema y poder retirarse ahí por todo lo alto.

Una decisión de la que no se arrepiente, pero que no salió como él lo hubiera imaginado. El 2011 fue un año gris para la 'U' y el contrato de TRES años por el que firmó el 'Gavilán' tuvo que convertirse en uno solo.

"Si nos hubieran ayudado no estaríamos peleando el descenso", dijo Quintero

Ahora, luego de siete años, Johan Fano aún espera que la situación en la 'U' mejore y pueda, al fin, cobrar ese saldo de dinero que aún le corresponde. No obstante, ni esto es una razón suficiente para que el delantero deje de juntar a la 'U' y a sus sueños en el mismo camino.

A miles de kilómetros de distancia, en el estado de Antioquia, Fano apunta más alto y trabaja de asistente técnico en el Rionegro Águilas de Colombia. Ahí, espera agarrar todo el conocimiento posible para, más pronto de lo esperado, ponerse el buzo crema.

¿Comienzas en Colombia pensando en ser el próximo DT de Universitario de Deportes?

Estoy como asistente técnico en la parte ofensiva del Rionegro Águilas. Nos va bien, estamos en la cuarta posición del torneo y a mí me toca acompañar y preparar al equipo de la mejor manera.



Yo no solo quiero dirigir a la 'U', quiero dirigir a la Selección. Ese es mi sueño, mi objetivo. Estoy trazando mi camino hacia eso y por lo pronto creo que el próximo año, o en máximo dos, me veo en Universitario.



Te pones una valla alta, sobre todo en la Selección con Gareca...

En la Selección sería importante tratar de superar lo que ha hecho Gareca. Siempre ha sido mi sello buscar más, no conformarme. Lo hice como jugador y también quiero hacerlo ahora de entrenador.

Del momento de la 'U' que nos puedes decir, ¿imaginaste que llegaría a esta situación?

Yo jamás pensé que la 'U' iba a llegar a esta situación. Creo que los malos manejos dirigenciales y los problemas con los acreedores están dejando al club en una situación que se va volviendo cada vez más difícil de superar.

Eso en lo institucional. En lo deportivo, el equipo también luce desquebrajado... Johan Fano ya sabe lo que es pelear el descenso con la 'U'...

En el 2011 peleamos el descenso, pero por las deudas. No sé cuántos puntos nos quitaron, pero si no hubiera pasado eso; si nos hubieran dado los puntos, hubiéramos salido campeones. Estoy seguro. Igual era difícil. A la 'U' la habíamos encontrado en primera y teníamos que dejarla ahí pase lo que pase. Teníamos que cumplir con esa responsabilidad. Creo que fuimos ejemplo para los chicos para dejar todo en la cancha.



Que recuerdos de aquella campaña... Sufriendo en el torneo local, pero con resultados positivos internacionalmente

Fue una campaña difícil, primero por mí. Yo no pensé que después de mi paso triunfal por México, después de haber sido el mejor jugador allá y goleador, decidir volver a la 'U' para terminar mi carrera iba a ser tan complicado. No imaginé que iba a tener que terminar el contrato de tres años que me hicieron en solo uno para ayudar al equipo.



Igual con todo eso, dimos pelea en la Copa Sudamericana. Hubo un complemento de jóvenes con jugadores de experiencia. Fue el caso de Flores, Polo, Ruidíaz, Ampuero y bueno estábamos yo, Galván, Rainer, Vitti, etc. Jugadores que amábamos a Universitario. La mayoría era hincha de la 'U'. Eso nos llevó a luchar y por circunstancias no llegamos a una final



Algo que decir a los jugadores para el partido en Moquegua y de aquí hasta el final...

El jugador se prepara para jugar en cualquier cancha, debe estar preparado y más aún en la situación en la que está la 'U' no puede regalar nada. Tiene que ir a Moquegua y buscar los tres puntos. Que vayan con la misma actitud, las mismas ganas y amor con lo que lo hicieron los dos últimos partidos.