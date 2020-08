Como central era muy aplicado y férreo para la marca, pero también la ‘conocía’ con la pelota en los pies. Y como entrenador, Jorge Araujo trata de aplicar sus características como jugador a sus equipos. El año pasado, en Cantolao, fue uno de los técnicos revelación de la Liga 1, pero va por más en un futuro. “Yo continúo capacitándome y espero mi oportunidad”, nos contó en una divertida charla en Deporcast. Asimismo, se animó a revelarnos anécdotas de su paso en la ‘pelotita’ y analizó la actualidad de los futuros talentos del fútbol peruano.

¿Cómo viviste aquel tricampeonato con Universitario? ¿Qué recuerdos de aquellas épocas?

Uno de los recuerdos más bonitos de mi carrera. Yo recién empezaba, y salí campeón los tres primeros años. Recuerdo que ir a entrenar era muy motivante, el solo hecho de despertar ya me imaginaba entrenando y estar en contacto con mis compañeros. Era un ambiente bonito.

Eras uno de los más jóvenes, ¿era difícil convivir con los ‘pesos pesados’ del club?

Al contrario, me abrazaron y me cuidaron bastante. En el caso del ‘Puma’ Carranza, él hizo casi el mismo proceso que yo. Sabían cómo cuidarnos y protegernos.

¿Alguna anécdota?

Los cortes de pelo, definitivamente. A mí me agarró el ‘Puma’ y Óscar Ibañez. Fue como ingresar a la universidad (risas).

¿Siempre fuiste central?

A los 16 años, jugué de ‘9′ durante un tiempo. El profesor Luis Reyna quería que aprenda cómo piensa un delantero.

¿Por qué no se dio un traspaso al extranjero? ¿Te llegaron propuestas alguna vez?

Hubo chances de ir a probarme a China, Rusia, por ahí también Chile. Pero yo no manejaba el tema de los representantes, no confiaba mucho en particular. Eso no me ayudó.

'Coco' Araujo jugó en Universitario de Deportes. (Difusión)

¿Era más difícil salir antes al extranjero?

El tema de la comunicación, no había internet, los otros equipos no te encontraban fácilmente.

En 2008, en la ‘U', estuviste al mando del ‘profe’ Ricardo Gareca, ¿qué cualidades le destacas ahora siendo tú técnico?

El tema de la comunicación, era muy igualitario con casi todos. Hasta el día de hoy, a veces, tiene charlas conmigo. Por ejemplo, los sábados antes de los partidos invitaba a nuestros hijos a la concentración, le gustaba jugar mucho con los chicos. Eran momentos muy bonitos.

¿Es paternalista como dicen?

Era muy notorio el afecto que tenía con Donny Neyra, porque estuve en gran nivel ese año. No le permitía hacer cualquier cosa, pero sí tenía ciertas libertades.

¿Qué buen equipo armaste el año pasado con Cantolao? ¿Por qué no seguiste al mando?

Se armó un equipo muy bueno, con bastante dinámica, que logró buenas resultados. Yo hasta ahora tampoco entiendo por qué se cortó la comunicación por parte de la dirigencia, pero lo entendí porque es parte del fútbol. Ellos me dieron la chance de dirigir y creo que hicimos bien las cosas. Aunque me hubiera gustado seguir y ver qué pasaba este año.

Lograste el objetivo de salvar la permanencia…

Incluso, hasta llegamos a aspirar un torneo internacional. Pero era difícil, porque competíamos con otros clubes que tenían otro presupuesto y comodidades.

Consideras que se desmerece el trabajo de los técnicos peruanos para darle más chances a los extranjeros…

Eso lo deben responder las personas que toman las decisiones en los clubes. Yo siempre me enfoco en mejorar, en ser más capaz que antes. No me gustan las comparaciones, pero creo que hay técnicos peruanos muy capacitados.

Con tu ojo de DT y siendo central, ¿qué defensa joven tiene futuro en la selección?

Creo que Gustavo Dulanto se mantiene en Portugal y ese es un buen indicio. Yo creo que es un jugador que lo están viendo. Por ahí también Gianfranco Chávez, el de Sporting Cristal. También me gusta mucho el chico Arón Sánchez, que lo tuve en Cantolao.

Tú lo dirigiste a Yuriel Celi el año pasado en Cantolao, ¿qué le falta para consolidarse?

Tiene que mejorar en todo aspecto, él tiene las características propias de su talento. Pero tiene que seguir creciendo, madurando, tiene que entender que depende mucho de sus compañeros. También tener un buen entorno.

¿Podría ser la próxima estrella del fútbol peruano?

Es una visión a mediano o largo plazo. Hay que saber llevarlo. Hay que tocarlo con pinzas, hay que cuidarlo y protegerlo. La suma de los partidos le hará comprender mejor el juego, su figura va a levantar. Tiene que ganarse las oportunidades.

Araujo fue técnico de Cantolao la temporada pasada. (Difusión)

¿Otro joven al que le ves futuro?

Jairo Concha es un chico que viene compitiendo a buen nivel. Sigue en crecimiento, pese a que tuvo su lesión.

¿Qué planes a futuro en tu carrera como DT?

Hubo conversaciones con clubes, pero nada concreto por ahora. Pero cuando me toque llegaré mejor preparado.

El sueño latente de dirigir a la U…

Mi meta es llegar a dirigir a la U y la selección.





