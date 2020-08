Alianza Lima se alista para su debut en el reinicio de la Liga 1, pero antes deberá ultimar detalles en su formación ofensiva, luego de la salida de Federico Rodríguez. El delantero uruguayo optó por no continuar en el club, pero ello no ha significado que no sienta gran aprecio por el equipo y sus excompañeros, tal y como lo admitió en su carta de despedida.

“Culmina un desafío que empezó hace un año, en el que viví cosas inolvidables. En un lugar en el cual me sentí muy cómodo y a gusto, tanto en lo deportivo como en lo personal, pudiendo así retribuir dentro del campo la confianza que me brindaron al abrirme las puertas”, comenzó escribiendo ‘Fede’ en su cuenta de Instagram.

Federico Rodríguez llegó a Alianza Lima en julio de 2019 a pedido de Pablo Bengoechea, procedente de Danubio de Uruguay. Mario Salas había aprobado su continuidad en La Victoria, algo que no consiguió su compatriota Adrián Balboa —reemplazado por Patricio Rubio—, pero no se pudo llegar a un acuerdo para que pueda permanecer.

“Me llevo un hermoso recuerdo de este gran club. De su gente, los cuerpo técnico, colaboradores, cuerpo médico, funcionarios, directiva, y —por supuesto— compañeros y amigos con los cuales compartimos el día a día. Mi mayor deseo de exitos a una gran institución. ¡Lo mejor siempre! #ArribaAlianza”, culminó así su carta.

El futbolista se desvinculó oficialmente del club, pero aún no consigue la forma de viajar rumbo a Uruguay, debido a que las fronteras continúan cerradas a causa del COVID-19. Pese a ello, el delantero asegura que seguirá buscando la manera de lograr su objetivo para así reencontrarse pronto con su familia.

Alianza Lima evalúa la posibilidad de sumar un nuevo fichaje, esta vez, nacional, ya que no podrá hacer otra contratación extranjera, de acuerdo al reglamento. Por lo pronto, Patricio Rubio sumó su primer entrenamiento con sus compañeros, aunque sigue en duda si es que será considerado para el duelo ante Binacional, por el reinicio de la Liga 1.

VIDEO RECOMENDADO

Paolo Guerero anotó en la victoria de Internacional