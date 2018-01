Jorge Cazulo: "Estoy feliz por regresar a la mitad de la cancha"

Nunca dijo que no cuando le dijeron que sea central, pero tampoco estuvo muy contento. Jorge Cazulo es un guerrero y con tal de jugar la puede hacer hasta de arquero; sin embargo él es feliz en la mitad de la cancha, la zona en la que jugará en este Sporting Cristal 2018.

Tras hacer un gran partido como volante central en la presentación, el 'Piqui' confesó que espera poder mantenerse en esa posición y poder conseguir cosas importantes con la 'mica' rimense en esta temporada.

Facebook se llenó de memes por triunfo de Cristal sobre la U. de Chile

"Estoy feliz de volver al mediocampo, es donde me siento más cómodo. Pero no me niego tampoco a ser central. Trato de aportarle al equipo en el lugar donde me toque", dijo Cazulo.

"Tenemos un gran desafió de mantener una buena campaña en el nivel local e internacional. Estamos con la ilusión de conseguir grandes cosas este año.

Sporting Cristal: así vimos a Omar Merlo y Yulián Mejía en su presentación

Por último, Jorge Cazulo agradeció a todos los hinchas que los acompañaron en la presentación. "creo que el equipo contagió, emocionó y eso es lo que buscamos. Esperamos que este año pueda ser siempre así y ahora queda agradecer a la gente que entró y también a los que se quedaron afuera alentándonos desde el puente", culminó.



El análisis de Mario Salas por el triunfo de Sporting Cristal. (Mauricio Motta/Fernando Sangama)

NO DEJES DE LEER

►Sporting Cristal: "No es digno tener un campeonato así", dijo Federico Cúneo

► Sporting Cristal: Horacio Calcaterra renovó su contrato con los celestes hasta 2022



►Sporting Cristal evalúa pedir los puntos si UTC no consigue cancha