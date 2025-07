Universitario de Deportes se juega el todo por el todo este fin de semana ante Los Chankas. Con la ilusión intacta de alzarse con el Torneo Apertura 2025, el técnico Jorge Fossati ofreció declaraciones en la previa que no pasaron desapercibidas. Además de referirse a lo que será, según él, “el partido más importante del año”, el estratega crema aprovechó para aclarar ciertos comentarios que causaron controversia días atrás, cuando dijo que en las últimas fechas del campeonato “pasaron cosas raras”. Esta vez, fue más directo y aseguró que nunca tuvo la intención de apuntar a su clásico rival ni a otro equipo del campeonato.

En conferencia de prensa, Fossati expresó su molestia por las interpretaciones que se hicieron de sus palabras. “Leí que algunos pusieron en mi boca algo que no dije. No nombré a nadie. Sí repito que pasaron cosas raras, pero no dije que fue responsabilidad de otro equipo”, aseguró, dejando en claro que sus críticas iban dirigidas a ciertas decisiones arbitrales que se han dado recientemente en la Liga 1.

El técnico uruguayo profundizó en sus comentarios sobre las polémicas arbitrales y apuntó directamente al uso del VAR en el fútbol peruano. “Lo raro a lo que me refiero es que un árbitro, por cortesía, decide ir a ver el VAR. ¿Qué responsabilidad tienen los jugadores, técnicos o dirigentes si eso ocurre? Eso es lo que me llama la atención”, señaló Fossati, buscando desligar cualquier sospecha o malinterpretación hacia equipos rivales.

Además, reconoció que los errores son parte del juego, pero hizo énfasis en que la presencia del VAR debería reducir los fallos graves. “Todos nos equivocamos: técnicos, jugadores y árbitros. Pero hoy el margen de error debería ser menor porque existe el VAR. Aunque claro, también depende de quién esté detrás del monitor y si realmente quiere ver todo con objetividad”, comentó.

Más allá de la polémica, el DT también se refirió al presente anímico del plantel merengue, que llega al duelo decisivo con Los Chankas dependiendo de sí mismo. “Estamos atentos a todos los detalles. Trabajamos con seriedad porque sabemos que nos jugamos algo muy importante. Hay ansiedad, nerviosismo y a la vez mucha alegría por tener la chance de definir el torneo”, explicó.

Fossati no ocultó la emoción de estar peleando el título con Universitario. “Estar en estas instancias es un privilegio que el equipo se ha ganado en la cancha. Esperamos poder confirmar todo con un triunfo”, agregó el técnico, que busca su segundo título con el club tras lograr la estrella 27 el año pasado.

Jorge Fossati Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario recibirá este sábado 5 de julio a Los Chankas en el Estadio Monumental, en el duelo válido por la última fecha del Torneo Apertura. En paralelo, Alianza Lima también se juega sus opciones en una jornada final que promete emoción hasta el último minuto.

En la tabla acumulada, la ‘U’ llega como líder con 38 puntos, dos puntos más que Alianza Lima. Un triunfo le daría el título del Apertura y la clasificación a los playoffs por el campeonato nacional.

El partido ante Los Chankas está programado para las 3:00 p.m. en el Monumental, con entradas agotadas desde el pasado lunes. Se espera un marco impresionante en el coloso de Ate.

25 años del Estadio Monumental Marathon de Universitario de Deportes / @

TE PUEDE INTERESAR