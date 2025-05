Por tercera vez consecutiva, Universitario de Deportes perdió en Liga 1. Los cremas no la pasan bien y soltaron el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura, producto de esta mala racha. Si bien en la Copa Libertadores están cerca de los octavos de final, en el torneo local necesitan un repunte. Jorge Fossati, DT del equipo, dejó claro que saldrán de la mala racha y también explicó algunas falencias que vienen generándose en el plantel, producto de la seguidilla de cotejos.

“Nos duele y mucho (la derrota) y a los jugadores más que a nadie. No tengo nada que reprocharles a los jugadores en algo que es innegociable que es la actitud”, contó el estratega uruguayo en conferencia de prensa, luego del duelo ante Juan Pablo II que terminó en derrota.

Para Fossati, existen ciertos factores por mejorar en los partidos de Liga 1 que podrían comenzar a ser visibles ante Sporting Cristal, en la siguiente fecha. Sin embargo, evitó responsabilizar a alguien más por los malos resultados obtenido y cómo repercuten en el rendimiento.

“Seguimos adoleciendo de tranquilidad y mente fría para poner lo mejor de nosotros. Por momentos veo apurado y tensionado al equipo. Ese no es el camino. No hay otro responsable más que yo”, apuntó el también ex DT de la Selección y campeón con Universitario en el 2023.

Desde su regreso a Universitario, Jorge Fossati ha tenido ciertos cuestionamientos. Si bien ganó en el debut ante UTC (6-0), el proceso de Fabián Bustos dejó la valla alta en lo que respecta a la Liga 1. El estratega uruguayo ya perdió el invicto en el estadio Monumental en el plano local.

En Copa Libertadores, aún cuentan con chances de acceder a octavos de final, pero no podrán parpadear en la última fecha ante River Plate porque una derrota puede dejarlos fuera de la competencia. Eso sí, de no clasificar, igual irían al play-off de la Copa Sudamericana por ocupar el tercer lugar.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 2-0 frente a Juan Pablo II, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana, cuando reciba a Sporting Cristal, por la fecha 14 del Torneo Apertura en la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el jueves 22 de mayo desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

