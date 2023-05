El último viernes, Universitario de Deportes sumó tres puntos claves en el Torneo Apertura: goleó 4-0 a César Vallejo y se acerdó a Alianza Lima (la diferencia es de solo cinco puntos). En medio de toda esa jornada en el estadio Monumental, Jorge Fossati destacó la entrega de su plantel. Sobre todo porque volvió a tomar un segundo aire tras la derrota que sufrió con Alianza Atlético en Sullana; además, destacó la labor defensiva y ofensiva de sus dirigidos (Alex Valera marcó un hat - trick y Emanuel Herrera también se hizo presente en el marcador).

“El plantel sacó la cara. La actuación de nuestra defensa hoy estuvo en un alto nivel. No puedo decir la palabra feliz, porque me costo mucho salir del estado emocional que provocó el partido pasado (cayeron 3-1 en el estadio Campeones del 36). No por lo futbolístico, sino por la forma en que se dio”, dijo el entrenador uruguayo en conferencia prensa.

A su vez, destacó el trabajo de Sebastián Abreu y de la Universidad César Vallejo, más allá de que los cremas dominaron las acciones a lo largo de los 90 minutos. Ojo, ahora se enfocarán en la Copa Sudamericana, ya que el martes visitarán a Goiás en Brasil.

“Estoy muy satisfecho porque enfrentamos a un equipo que no es para nada fácil. Tienen un juego ofensivo muy difícil de controlar y contento por derrotar a un equipo importante y con un técnico muy inteligente (Sebastián Abreu)”, manifestó Jorge Fossati.

Las variantes en ofensiva

Universitario de Deportes tiene jugadores que están respondiendo en los últimos metros; por ejemplo, Alex Valera marcó su segundo hat trick en el certamen y Emanuel Herrera también colaboró en la goleada sobre la institución trujillana. Además, sí funcionan como dupla. Esto es lo que mencionó el estratega merengue sobre sus cartas en ofensiva.

“No solo están Valera y Herrera. Hay tres delanteros más. Puede pasar que un delantero neto no anote y juegue bien. No dejo de valorar a los que asisten y hoy (viernes) un delantero neto (Herrera) fue el que asiste a Alex”, contó el estratega uruguayo.

Valera (10 goles en el año) y Herrera (7 tantos) juegan juntos en el planteamiento de Jorge Fossati. (Foto: Leonardo Fernández / GEC)





¿Qué se viene para Universitario?

Luego del compromiso ante la Universidad César Vallejo, por la jornada 16 del Torneo Apertura, Universitario volverá a jugar la próxima semana, cuando tenga que viajar a Brasil para enfrentar a Goiás por el Grupo G de la Sudamericana 2023. Este partido está programado para el martes 23 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el estadio Serra Dourada, ubicado en el municipio de Goiânia.

Debido a que la ‘U’ venció por 2-0 Independiente Santa Fe en el estadio Monumental, quedó como líder absoluto en la tabla de posiciones (registra siete puntos). Por ello, los ‘cremas’ están obligados a ganar en suelo brasileño si quieren empezar a saborear el boleto a la siguiente ronda.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.