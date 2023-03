La celebración de Jorge Fossati tras el 3-1 anotado por Luis Urruti explicaba una sola cosa: desahogo. Y es que por más que el marcador final sobre ADT describa una aparente superioridad de Universitario de Deportes, el partido fue complejo. Es por ello que para el técnico uruguayo, festejar con las manos al cielo y dirigiéndose a Dios, era la manera perfecta de soltar ese desenfreno que tuvieron sus dirigidos para anotar dos goles en tres minutos –previamente Emanuel Herrera también había marcado el 2-1–.

Como buen entrenador experimentado, el ‘Flaco’ entendió perfectamente las falencias de su equipo en el primer tiempo, especialmente por el planteamiento de Franco Navarro. Así, pues, con el ingreso de Horacio Calcaterra recuperó el centro del campo y evitó que Willyan Mimbela siguiera haciendo de las suyas. El cambió le funcionó a la perfección: minutos después llegaron los tantos de ‘Ema’ y ‘Tito’.

“El primer tiempo no estuvimos claros en el juego a llevar a cabo, pero lo primero que debería decir es darle valor a lo que hizo nuestro rival, que a mi gusto hizo un gran partido. Sentí al equipo, y así se los dije en el intervalo, ansioso, sin claridad con pelota, no yendo por los caminos que debería ir. Me parece que para el segundo tiempo se mejoró, especialmente buscando circuitos que son los que a nosotros nos parece que tenemos que buscar”, manifestó el ‘charrúa’.

Con la humildad por delante, el estratega de 70 años reconoció que Universitario no tuvo un buen comienzo en la primera etapa y se vio claramente superado por ADT. Asimismo, la ausencia de los jugadores que fueron convocados a la Selección Peruana fue un situación a la que tuvieron que adaptarse sobre la marcha. Incluso, con la repentina lesión de Williams Riveros que lo sacó de la zaga central titular.

“No quedé nada satisfecho con lo hecho en el primer tiempo, en el segundo se mejoró. Los cambios entraron bien y concluimos algunas de las situaciones que creamos. No lo diría si el resultado fuera otro, pero en nuestra situación el absorber la ausencia de cuatro titulares de un partido al otro no es simple”, acotó.

“El buen entendimiento que se iba logrando con el equipo que iniciaba, hoy costó agarrarlo un poco más. Esto no significa que esté diciendo que no se jugó del todo bien por los jugadores que entraron”, aclaró Fossati, que para la próxima semana tampoco podrá contar con Andy Polo, Alex Valera y José Carvallo, quienes estarán en Europa para disputar los amistosos de la ‘Blanquirroja’.





Jorge Fossati habló con los medios de comunicación tras la victorias de Universitario. (Video: Wilmer Robles / Depor)

Finalmente, el DT nacido en Montevideo analizó las innumerables ocasiones que han desperdicio a lo largo de los últimos compromisos. Frente a ADT, a pesar de que anotó, Emanuel Herrera no estuvo fino, algo que deberá trabajar a lo largo de las semanas para recuperar esa eficacia que alguna vez mostró en el fútbol peruano.

“Tenemos que mejorar en todo. Todo es posible de mejorar. Es verdad que estamos desperdiciando muchas situaciones. Si juntamos las ocasiones claras que hemos desperdiciado en estos tres partidos, es un número altísimo. En proporción, hemos hecho siete goles en los últimos partidos que no es un mal número, pero en proporción a las situaciones que creamos, podríamos haber visto los partidos con más tranquilidad”, puntualizó.

¿Qué se viene para Universitario en la Liga 1?

Luego de esta victoria sobre ADT por la fecha 9 del Torneo Apertura, Universitario de Deportes volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba en el estadio Monumental a Cienciano, en lo que respecta a la reprogramación de la fecha 1. El encuentro está pactado para el viernes 24 de marzo desde las 8:30 p.m. y será transmitido por la señal exclusiva de GOLPERU.

El último recuerdo de la ‘U’ ante el ‘Papá de América’ fue con una victoria por 2-0, la cual les sirvió para la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Aquella noche, también en el ‘Monu’, los ‘cremas’ ganaron con goles de Piero Quispe y Emanuel Herrera. Recordemos que para este encuentro la ‘U’ no podrá contar tres de sus jugadores –Alex Valera, Andy Polo y José Carvallo–, quienes están convocados en la Selección Peruana.





