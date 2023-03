¿Cómo afecta directamente esta clasificación a fase de grupos de Libertadores a lo comercial y marketero en Cristal?

El hincha de Cristal entendió con Nacional y ahora con Huracán de que las cosas están mejorando en la escala de resultado. Siempre se hacen las cosas bien, pero cuando se dan los resultados todo es redondo. Desde la parte comercial y marketera nos viene súper bien. Somos el primer equipo peruano que clasifica a fase de grupos desde una fase previa, eso ya es un éxito, un logro. Mantuvimos el cero en 180 minutos contra un equipo argentino y lo resalto como importante porque la gente lo entiende también así. El apoyo del hincha es necesario para lograr este tipo de resultados, lo dijo Tiago (Nunes) de que el hincha es clave. Nosotros valoramos muchísimo al hincha en Cristal y tratamos de darle experiencias. A los que fueron ante Nacional los premiamos y les dimos un descuento en el precio ante Huracán. Dentro de lo comercial la taquilla es muy importante. Con este partido de Copa quedó claro que el hincha de Cristal puede llenar un estadio Nacional a falta de cuatro días del partido.

Cristal metió más de 25 mil aficionados ante Nacional, y contra Huracán superó los 38 mil, ¿va en aumento la fidelización del hincha con el club?

El hincha peruano en general está viviendo un romanticismo en los estadios que antes no se veía. El hincha de Cristal reaccionó muy bien y hemos solucionado muchas cosas que no le permitían asistir a los estadios. Sobre la venta de las entradas, los abonados, y muchas cosas más. Hemos generado entradas familiares, priorizando la experiencia de niños, más que un tema monetario. Creemos que los niños son los futuros hinchas de Cristal y además es una alegría que los padres lleven a sus hijos al estadio. Hemos tenido más de 5 mil hinchas hasta los 12 años en este último año. Este trabajo de marketing no es de la noche a la mañana. Hay una planificación a largo tiempo, queremos abrir las puertas al club, que el hincha esté más cercano. El Alberto Gallardo siempre se llena, eso también es importante como mensaje.

El asistir al Gallardo ahora se está convirtiendo también en una experiencia, ¿en qué consiste ello para los hinchas que aún no tienen la chance de visitar el estadio?

Tratamos de que el hincha participe desde el humo que sale en las tribunas, pica pica, lo hacemos con ellos. Los seleccionamos, los capacitamos, los bajamos al campo. Apoyamos a las barras, nosotros no regalamos entrada, ellos las compran. Pero los apoyamos con globos, cintas. El hincha reconoce que el club tiene cercanía con ellos. Lo primero es que tratamos de priorizar los horarios para que no haya tanto sol y la gente pueda ver el partido con tranquilidad. Hemos puesto tiendas para comprar ropa oficial del club, merchandising, los tienen a la mano. Generamos un sistema de voluntariado para que el hincha llegue a su asiento con mayor comodidad. Un buen ambiente con la barra, que asegura que no habrá enfrentamientos, que se puede ir en familia. Eso es importante. Por último, tenemos puntos de alimentación que antes no había en el Gallardo. Puestos de ceviche o productos marinos que nunca hubo en un escenario deportivo en el Perú. Los puntos de hidratación también son claves, que son bebidas y agua gratis para la gente en el estadio. Eso viene siendo un éxito porque el hincha ve más cómodo el juego. Todo el verano va a ser así. Pusimos más butacas en Oriente, Occidente, hay un palco nuevo, nueva pantalla, un palco VIP. Además, hacemos sorteos para que los niños salgan como mascota de la mano de los jugadores y beneficiamos a algunas familias para que vean el calentamiento previo del equipo en el campo. Si los niños llevan sus pancartas, los jugadores a veces les regalan sus camisetas. Sabemos que si la experiencia es positiva, el hincha celeste va a regresar en familia.

En cuanto a los jugadores, ¿el hincha con quien se identifica más?

Creo que hoy por hoy es el equipo el que contacta con la gente. Desde el técnico Nunes que celebra los goles. El comando técnico. Los chicos a los que no les toca alinear. No me atrevería a hablar de un solo jugador porque justamente el equipo es la unión de todos los esfuerzos. La gente está feliz. Pero hay jugadores como Ignácio Da Silva en la defensa que contagia mucho junto a (Gianfranco) Chávez. Al igual que el arquero (Renato) Solís. Tenemos un referente como (Yoshimar) Yotún, formado en Cristal. Irven Ávila, que el año pasado fue resistido, pero ahora con sus goles se volvió a meter a la gente. (Joao) Grimaldo que es bastante joven y causa expectativa. (Jostin) Alarcón, quien para mí es la revelación por su juego y picardía. Solo por mencionar a algunos.

¿Cómo fueron los festejos en ese camarín post triunfo ante Huracán?

El camarín es un lugar privado para jugadores y comando técnico. Pero con estos se resultados se abren las puertas y tuve la oportunidad de ver el festejo. Creo que nos lo merecíamos como institución, también el fútbol peruano se merecía algo así. La alegría estuvo marcada en esa noche mágica, pero pensando en Atlético Grau al que toca recibir el domingo. Las celebraciones, los abrazos entre todos. En Cristal juegan 11, pero detrás hay muchísima gente que trabaja para que los futbolistas solo se preocupen en jugar.

¿Cómo va el tema del Socio PaSCión? ¿Se vienen consiguiendo los objetivos trazados?

Es importante saludar al Socio PaSCión de Cristal. Le dimos una vuelta a lo que era el pase celeste. Socio genera mucho más afinidad, queremos que el hincha se sienta así. Y pasión porque en el marketing deportivo se trabaja mucho con ello. Nos pareció un nombre sensacional. Generamos el tipo de identidad que el hincha necesita. El año pasado tuvimos un gran año. De hecho, entre 200 y 300% de crecimiento de hinchas. Pronto sacaremos una campaña de Socio PaSCión copero para los partidos de fase de grupos de Libertadores. Además, la chance de poder ir con nosotros en vuelo chárter, que lo hacemos desde el año pasado. Allí el hincha va al estadio, al hotel, comparte con el plantel, por ejemplo, desayunan con Jorge Soto y Carlos Lobatón. A Argentina fueron 22 hinchas, un número alto. Se tomaron fotos, grabaron videos. Ese tipo de contacto genera interés en el Socio PaSCión que quiere ser parte. Además hay descuentos en muchas tiendas con marcas aliadas. Descuento para llevar a sus amigos y familiares al estadio. Esto seguirá creciendo.

El tema del estadio propio es algo que está latente en el hincha cervecero, ¿sigue la posibilidad de hacerlo realidad?

Si el hincha llena su estadio a días de partido y no quedan boletos para comprar significa que el Gallardo está quedando chico. Nosotros sabemos mucho de sostenibilidad. Joel Raffo (presidente) dijo en un momento que el nuevo recinto está en planes. Por ahora no hay más información. Esa planificación está latente y el club trabaja para que se haga realidad en el corto y mediano plazo.

Con la próxima remodelación del estadio Nacional, ¿qué escenarios estudia ‘SC’ para hacer de local en la Libertadores?

Hemos hecho un pequeño análisis. Normalmente el equipo que llega de fase previa juega visita, local y local y así sucesivamente. Probablemente los primeros dos partidos sí podamos jugarlos en el Nacional. Con lo que el tercero quedaría en evaluación. Estamos viendo varios escenarios, también estamos escuchando al hincha. Pero lo cierto es que hay pocos escenarios en Lima que cumplan con la iluminación requerida por Conmebol para la transmisión. Entonces la evaluación se acorta, pero vemos todas las chances para que Cristal se sienta confiable.

¿Cuál es el objetivo a largo plazo de Cristal a nivel comercial y marketing?

En la parte comercial la sostenibilidad ya la hemos alcanzada. Pero la planificación es que en los próximos 10 años captar a la gran cantidad posible de ese 30% de hinchas del Perú que no tiene hinchaje. Nosotros estamos abriendo academias WOW en todo el Perú, pero será Sporting Cristal llevando su academia. Haremos el esfuerzo de ir a las provincias, hacer análisis, estudios, y eso nos sirve para captar talento. Cristal es un club generador de talento, hoy queda demostrado con nuestra actual plantilla. Cuando la gente de provincia vea que un jugador de la zona llegue a las menores se va a interesar más en el club. Sus familias, sus amigos, el barrio, así vamos a generar más hinchas. Cristal ya tuvo un gran crecimiento de hinchas en los años noventa, con el tricampeonato y el subcampeonato de Libertadores de 1997. Hoy queremos que sea sostenible con resultados, experiencia, pero también llegando a esos puntos donde hay personas que no tienen cercanía con los clubes. Que cada vez más niños sean hinchas de Cristal.

