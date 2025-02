No olvida su pasado en Universitario de Deportes. Jorge Fossati, extécnico de la ‘U’ y de la selección peruana, brindó una entrevista en la que analizó la infraestructura de los clubes más importantes de la Liga 1. En ese sentido, el estratega de 72 años destacó al conjunto crema, pero a su vez no tuvo reparos en criticar a Alianza Lima y Sporting Cristal.

Desde su experiencia en la institución merengue, Fossati no dudó en destacar el estadio Monumental y las instalaciones del complejo de Campo Mar. Para el entrenador uruguayo, ambos recintos son comparables con las infraestructuras de Peñarol y Nacional, los dos clubes más populares e históricos de Uruguay.

Sin embargo, cuando se refirió a Alianza Lima y Sporting Cristal, el entrenador que fracasó con la selección peruana en su corta etapa señaló que ambos clubes no pueden compararse con los equipos uruguayos mencionados, ya que sus estadios e instalaciones de entrenamiento no tienen el mismo nivel. Además, mencionó que, hasta donde tiene conocimiento, los centros de práctica de estos clubes no son propios, sino alquilados.

“Si te comparo Peñarol con Nacional, respecto a Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal. Bueno, en cuanto a infraestructura, estadio, etc. El número 1 sería Universitario. Alianza y Cristal no pueden compararse con Nacional ni Peñarol porque sus estadios no están a la altura. Ni mucho menos instalaciones de entrenamientos que, hasta dónde sé, son alquiladas, no son de ellos”, indicó.

Por otro lado, se refirió a la hinchada de la ‘U’. “Universitario tiene 3 poblaciones y media de Uruguay de hinchas porque la ‘U’ tiene 10 millones de hinchas. Y por la sencilla razón de que los habitantes peruanos son mucho más que nosotros. Por eso decía que es difícil de comparar. Pero comparándonos con nosotros mismos, hemos mejorado un montón”.

Jorge Fossati fue campeón de la Liga 1 con Universitario.

Cómo le fue a Jorge Fossati en el fútbol peruano

Jorge Fossati llegó al fútbol peruano a mediados de 2023 para dirigir a Universitario de Deportes. Con los cremas, el técnico uruguayo logró el título de la Liga 1 venciendo en la final a Alianza Lima, un logro que lo llevó a tomar el buzo de la selección peruana para reemplazar a Juan Reynoso.

Con Fossati al mando, el rendimiento de la Blanquirroja no fue el mejor. Si bien este año se rompió la mala racha, logrando un triunfo 1-0 ante Uruguay que ni Juan Reynoso pudo alcanzar, el esfuerzo no fue suficiente. Cerramos el año como coleros de las Eliminatorias, alejándonos aún más del sueño de clasificar al próximo Mundial. De los 13 partidos dirigidos por el uruguayo, apenas se consiguieron cuatro victorias, tres de ellas en amistosos.

El resto de los encuentros se saldaron con cuatro empates y cinco derrotas, cifras que no lograron justificar su continuidad ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ni ante los hinchas. Además, el esquema táctico del DT, basado en una línea de tres defensores, fue objeto de varias críticas por su rigidez y falta de efectividad. Comparado con ciclos anteriores, como el de Ricardo Gareca, donde se proponía un juego más dinámico y atractivo, la afición mostró rápidamente su descontento, tanto en los estadios como en las redes sociales.

