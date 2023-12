Van pasando los días y todo hace indicar que el nombre de Jorge Fossati lidera la lista ponerse el buzo de la Selección Peruana. Incluso, el estratega uruguayo habló para los medios de su país sobre esta posibilidad; hay temas pendientes en el camino. Por ejemplo, sellar la salida de Juan Reynoso de la Videna y en qué posición queda con Universitario, club con el que fue campeón en la Liga 1 Betsson 2023. Por ello, era clave que se desarrolle una reunión entre el líder y el sector directriz del equipo merengue.

Así pues, según pudo conocer Depor, el DT charrúa se comunicó con directivos de la ‘U’ para hablar sobre un tema que inevitablemente parece estar en la agenda: su posible llegada a la Videna. Ojo, por ahora las conversaciones de Fossati con la FPF están a la espera, mientras la salida de Juan Reynoso continúa dilatándose.

Cabe resaltar que el entrenador uruguayo declaró días atrás y reveló cómo se enteró que desde la Federación Peruana de Fútbol estaban interesados en su persona. “Hace un par de días me comunicaron que se iban a comunicar de la Federación conmigo y bueno. Yo hablé abiertamente pensando que el tema del técnico (Juan Reynoso) estaba solucionado, pero ayer (sábado) me entero que el lunes firmarían la recisión”, reveló en el programa de Teledoce.

“Que te quiera llevar una selección siempre es un orgullo y un honor. Yo valoro mucho que mañana me llamen de Groenlandia, donde nunca trabajé; pero valoro mucho mas si te llaman de un lugar de donde te conocen; o que estás trabajando o trabajaste antes. Después, no quiero caer, en donde siempre pensé que no es ético, de estar con eso de ‘sería un honor, un orgullo si me llamaran’”, sostuvo.

Es necesario mencionar que Jorge Fossati tiene contrato con Universitario hasta diciembre de 2024. Pese a que extender la novela con la Selección Peruana y aumentar las especulaciones, señaló que estará abierto a escuchar siempre y cuando se resuelva la situación de Juan Reynoso. “Ese es el camino, que se decidan las cosas y solo ahí comenzar a hablar de este tema, en el caso de que sigan queriendo hablar”, señaló.

Otro nombre sonó en las oficinas de la Videna

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Gabriel Milito estaba siendo sondeado para ver si asumía la dirección técnica de la ‘blanquirroja’. No obstante, según señala en su cuenta de Twitter, “la negociación no se profundizó, pero por lo que pude averiguar la intención de Gaby es tomar un proyecto en un club”.

De momento, en la Videna siguen con las negociaciones para la salida de Reynoso y su comando técnico, que no llegó a cumplir con las expectativas esperadas. El próximo partido por Clasificatorias se desarrollará en setiembre del 2024 (será contra Colombia en Lima), oportunidad en la que se espera salir de la última casillas (la bicolor marcha en el último lugar, con solo dos puntos).





