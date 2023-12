Lejos del ruido del Perú por no haber debutado en las Eliminatorias 2026 con la Selección Peruana, Oliver Sonne continúa enfocado en la Superliga de Dinamarca, especialmente ahora que el Silkeborg IF no está pasando por un buen momento. Así pues, este domingo, luego de la derrota por 2-0 a manos del Lyngby por la jornada 17, el futbolista de 23 años habló fuerte sobre el rendimiento que están teniendo en el campeonato danés e hizo hincapié en cómo han involucionado a lo largo de las últimas jornadas.

Sucede que el equipo de Sonne pasó de estar entre los primeros lugares a caer hasta la sexta casilla de la tabla de posiciones con 27 puntos, 7 menos que el Brøndby IF, líder absoluto con 34 unidades. Todo esto a raíz de que el Silkeborg IF ha acumulado cuatro partidos al hilo sin conocer la victoria, con tres derrotas y un empate. En ese sentido, nuestro compatriota conversó con Discovery+ Sports y evidenció su molestia por este presente adverso para su club.

“Nos hemos quedado sin ideas. Ofensivamente no logramos volvernos peligrosos y defensivamente tenemos momentos en los que nos desconectamos y ahí ellos se han vuelto peligrosos (Lyngby). No parecemos un equipo que esté jugando por lo más alto”, manifestó el lateral derecho.

En esa misma línea, Oliver Sonne recordó los buenos pasajes que tuvieron a comienzos de la temporada y reflexionó en que eso lo conversarán puertas adentro con sus compañeros. “Estoy decepcionado. No es lo suficientemente bueno comparado con lo que mostramos a principios de temporada, así que es algo en lo que tenemos que mirar hacia adentro y trabajar”, agregó.

Ya que de aquí en adelante solo tendrás dos compromisos contra el Copenhague por la Copa de Dinamarca y la Superliga no se reanudará hasta el próximo año, el también jugador de la Selección Peruana lamentó que hayan dejado esa imagen frente a sus hinchas. “Creo que es una pena que salgamos con esa actitud en el último partido antes de las vacaciones de Navidad. Es muy triste y, así, no creo que podamos estar bien con nosotros mismos o con nuestros hinchas”, puntualizó.

Oliver Sonne lleva 2 goles y 2 asistencias con el Silkeborg IF en la temporada 2023-24. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo volverá a jugar Oliver Sonne con Silkeborg IF?

Luego de esta derrota por 2-0 a manos del Lyngby por la fecha 17 de la Superliga de Dinamarca, Silkeborg IF volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite al Copenhague por la ida de los cuartos de final de la Copa de Dinamarca. Dicho compromiso está programado para el miércoles 6 de diciembre desde las 2:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador), se disputará en el Parken Stadion y, si bien no hay un canal oficial que trasmita el encuentro para toda Latinoamérica, en Depor estaremos al pendiente de lo que pueda hacer Oliver Sonne.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO