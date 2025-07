La rivalidad entre Universitario y Alianza Lima volvió a encenderse fuera de los campos de juego. Esta vez, el cruce fue entre sus principales dirigentes, luego de las declaraciones de Jean Ferrari tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025 con la ‘U’. En medio de los festejos, Ferrari deslizó que el título se ganó “sin ayuda, sin VAR y sin payasadas”, lo que fue interpretado como un mensaje directo a otros clubes. Ante ello, Jorge Zúñiga, representante de ‘Aliancistas del Perú’, salió al frente y respondió con dureza, acusándolo de usar un discurso provocador y posiblemente encubrir intenciones personales relacionadas a su futuro laboral en la FPF.

En declaraciones a Radio Ovación, Zúñiga no dudó en responder con firmeza: “Lo que el señor Ferrari pueda decir, me tiene sin cuidado. Él tiene que responder a la administración tributaria, no quisiera creer que sus expresiones sean una excusa para poder tener como pretexto una eventual salida e ir a trabajar a la FPF”. Con estas palabras, el dirigente de Alianza puso sobre la mesa la posibilidad de que Ferrari esté utilizando su posición para justificar un cambio de rumbo.

El directivo también se mostró sorprendido por la forma en la que Ferrari abordó la delicada relación entre Universitario y la SUNAT: “Me sorprendió lo que él ha dicho porque es un tema delicado. Entiendo que la administración tributaria tiene que velar por el interés de todos los peruanos y no de un determinado club, no sé qué ayuda se le puede dar”, comentó Zúñiga.

Además, lanzó una advertencia respecto a posibles justificaciones: “No quisiera creer que sean excusas para tener excusas y cambiar de trabajo, si esa fuera su decisión, el sector público debería estar atento”, añadió. Sus declaraciones marcaron un tono fuerte y dejaron claro que en Alianza no pasarán por alto ningún tipo de insinuación que los involucre indirectamente.

Jorge Zúñiga dirigente de Alianza Lima | Foto: GEC

Zúñiga también se refirió al contexto del torneo, buscando dejar en claro que aún no se ha definido nada en el campeonato 2025. “Aquí nadie está llorando por ayuda de la junta de acreedores, nadie está pidiendo ayuda ni llorando porque la SUNAT me ayude. Aquí el torneo no ha terminado, solo han ganado la parte inicial. No tendríamos por qué llorar, el año no ha terminado”, indicó.

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR