El último sábado en Ate, el Monumental fue una fiesta total y no es para menos: el bicampeón llegó para celebrar con su hinchada el título número 28 en su historia. Con un marco espléndido, Universitario de Deportes disfrutó y fue ovacionado, pues su gran campaña en el 2024 lo hizo campeón de manera directa tras ganar el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Tras esto, en la tienda crema ya piensan en el objetivo del próximo año: el tricampeonato y mejorar su participación en la Copa Libertadores. Por eso, el mercado de fichajes para el 2025 ya se está moviendo, y desde hace algunos días el nombre de Carlos Zambrano para reforzar a la ‘U’ es una constante, siendo el mismo ‘León’ quien indicó que existe una razón para dejar Alianza Lima y llegar al ‘Compadre’. A propósito de esto, un referente como el ‘Puma’ Carranza no dudó en responder al zaguero de 35 años.

Es importante mencionar que el contrato de Carlos Zambrano con Alianza Lima finaliza en 2024 y, sin aún anunciar su renovación, más de un club muestra interés por tenerlo en sus filas. Luego de que el defensor revelara que hay un propósito que lo haría llegar a los merengues, José Luis Carranza respondió. “Él que decide es Jean Ferrari y Manuel Barreto. Es coqueteo. A parte, Zambrano puede decir que quiere campeonar con un equipo grande. Sería bueno porque Riveros y todos los demás chicos se potenciarían”, manifestó en Trivu TV.

El ‘Puma’ indicó que la intención del ‘Kaiser’ es más que nada presionar a Universitario; sin embargo, considera que no es algo que realmente quiera. “Es bien claro, si él está hablando de sus padres, entonces ya es claro. Zambrano siempre dijo que quería jugar en Alianza Lima, pero siento que es un coqueteo”, añadió el exdefensor crema. “Lo que pasa es que los camarines te hacen pensar. Eso es claro. Dicen que hay dos bandos y no sé si eso influya”, sentenció al respecto.

Por otro lado, el 'Kaiser' fue convocado para la fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026, en la que la Selección Peruana jugará contra Chile en el Estadio Monumental y ante Argentina en La Bombonera. Pero su presencia contra La Roja quedó descartada tras ser suspendido por la FIFA por una fecha, debido a que insultó a un oficial de Conmebol durante el partido frente a Brasil.





¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su llegada a Universitario?

En una amena entrevista para el programa Peloteando con Luciano, de Fiorella Retiz, el hijo de la conductora se animó a preguntarle a Carlos Zambrano si se podría dar su llegada a Ate. “Es la mejor pregunta que has hecho. Es complicado. No lo sé. Es muy duro, pero mi familia es de Universitario. Mis padres y hermano son hinchas de la ‘U’. Yo soy hincha de Alianza Lima y también le tengo cariño a la Academia Cantolao, pero si es que algún día me toca vestir la camiseta de la ‘U’, que lo veo complicado, sería para cumplirle el sueño a mis padres. Ellos son de la ‘U’, pero siempre me gustó llevarles la contra”, dijo el ‘Kaiser’.

Por otro lado, Zambrano compartió su apreciación sobre cómo ve su carrera futbolística. “El fútbol, al inicio, es una pasión. Diversión, alegría y amor. Cuando pasan los años, al ver tantas cosas complicadas y raras, se vuelve un trabajo”, definió el defensor. La presencia de Zambrano en La Victoria no es nada clara; sin embargo, fue uno de los futbolistas destacados en el plantel, acumulando un total de 30 partidos en la temporada, en los que marcó hasta 3 goles y recibió 11 tarjetas amarillas.

Anteriormente a estas últimas declaraciones, en el programa Fútbol Champán, le consultaron al defensor peruano sobre su actual relación con la directiva íntima y si ya hubo conversaciones sobre su futuro para el próximo año. ”Cuando Néstor (Bonilla) se retira a Chile con un mejor salario, dejó el plantel en un momento incómodo. Tuve una conversación con Bruno (Marioni); después de muchos malentendidos, nos dijimos las cosas de frente. A partir de ese día, volví a entrenar con el club y todo comenzó a funcionar como debía ser. Yo quiero quedarme pero todo va muy lento y tampoco voy a esperar mucho. Uno quiere tener algo seguro; soy hincha aliancista, me gustaría quedarme pero eso ya se encarga mi empresario que está en conversaciones con Alianza y todo queda en la cancha de ellos, porque saben lo que yo quiero”, manifestó el ‘León’.

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta fines del 2024.





¿Se marchan de Universitario de Deportes?

Según pudo conocer Depor, en Universitario ya trabajan la renovación de Sebastián Britos. Durante la celebración en Andahuaylas, el propio guardameta se sinceró: “Es el club más grande en el que he jugado. Me encantaría quedarme y espero poder devolverle lo que me han brindado en la cancha por mucho tiempo”.

Entre los nombres que tienen todo para seguir en la ‘U’, está el de Aldo Corzo, quien llegó al club en 2017 y su última renovación se dio a finales de 2021, con un contrato que finaliza este año. Fue uno de los mejores de la temporada, es fijo en la línea de tres, está identificado con la institución y es el capitán, por lo que pronto se cerrará su continuidad. Lo mismo con José Rivera, que este año anotó nueve goles en la Liga 1 y dos en la Copa Libertadores; el ‘Tunche’ tiene una propuesta para firmar por dos campañas más.

Por otra parte, la historia es muy distinta con elementos como Nelson Cabanillas, Hugo Ancajima, Segundo Portocarrero, Yuriel Celi, Edison Flores y Marco Saravia. ‘Caba’ y ‘Porto’, por ejemplo, están en evaluación y Fabián Bustos lo definirá junto al área deportiva. Del mismo modo, según pudo conocer Depor, el ‘Orejas’ le comunicó a la directiva que no seguirá y lo más probable es que vuelva a Atlas, donde todavía tiene vínculo hasta 2025. En cuanto a Celi, su cesión finaliza este año y por ahora todo hace indicar que regresará al Hull City. Por último, Saravia no seguiría para el año que viene.





