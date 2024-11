La celebración de Universitario de Deportes por su bicampeonato en la Liga 1 Te Apuesto fue una mezcla de alegría y euforia, pero también tuvo su cuota de controversia. El título llegó de forma especial: tras un empate 0-0 frente a Los Chankas en Andahuaylas, el equipo crema se consolidó campeón al conocer la derrota de Alianza Lima ante Cusco FC en Matute. Con la emoción al tope, los jugadores de la ‘U’ desataron su felicidad, dando inicio a una celebración que se extendió desde el estadio hasta el bus donde Jairo Concha dejó ver un lado polémico al lanzar fuertes palabras contra el exgerente deportivo blanquiazul, Bruno Marioni. La declaración removió viejas tensiones con el cuadro de La Victoria, del cual salió en circunstancias no del todo amistosas.

La tensión entre Jairo Concha y Alianza Lima no es nueva. Invitado recientemente al programa Al Volante, conducido por la periodista Darinka Zumaeta en YouTube, Concha compartió detalles sobre su partida. Según el mediocampista, su salida se dio en términos que, a su parecer, fueron irrespetuosos, ya que le informaron de su desvinculación a través de una llamada telefónica.

"Fue por teléfono", confesó Concha entre risas en la entrevista, dejando en claro que su salida no fue como él habría deseado. A pesar de que el entonces técnico Alejandro Restrepo deseaba su continuidad en el plantel, la decisión de la directiva, en la que Bruno Marioni tuvo un papel importante, selló el adiós del volante.





Polémica declaración: "Grande hay uno solo"





Entre las confesiones que hizo en el programa, Concha también aprovechó para aclarar una declaración que generó debate en el pasado, cuando afirmó: “grande hay uno solo”. Estas palabras, que se tomaron como una indirecta hacia Alianza, fueron interpretadas como una muestra de su lealtad hacia Universitario. No obstante, el propio futbolista expresó que, aunque no se arrepiente de lo dicho, reconoce que en ciertas ocasiones la emoción puede dominarlo.

“No sé si me arrepienta, pero a veces me gana la emoción, así como Jean Ferrari, de hincha y me olvido que pasé por Alianza Lima y que debería ser un poco más respetuoso por los años que estuve ahí”, admitió Concha en el podcast, haciendo un mea culpa sobre sus emociones en esos momentos de adrenalina. Además, dejó en claro a todos sus detractores. “No me considero un jugado pecho frío”.

Más allá de la polémica, la temporada del jugador ha sido digna de reconocimiento. En el 2024, el volante de 25 años se destacó con Universitario, cerrando el año con estadísticas que avalan su buen rendimiento en el campo.





Una vitrina llena de éxitos





El bicampeonato con Universitario representa el tercer título de Liga 1 en la carrera de Concha. Anteriormente, se consagró campeón con Alianza Lima en 2021 y 2022, y fue subcampeón en 2023. Esta trayectoria de éxitos le ha permitido coleccionar una serie de medallas y logros que hoy decoran su vitrina personal. Por ahora, 'Jairoco' tiene como tarea pendiente ser convocado por Jorge Fossati a la Selección Peruana. El uruguayo no ha tenido en cuenta al volante hasta el momento en su equipo, pero viene siendo seguido fecha a fecha. Recordemos que Concha disputó dos partidos con la Bicolor en 2022 ante Panamá y Jamaica con Ricardo Gareca como técnico.





