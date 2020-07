‘Lobo’, ¿qué estás haciendo? Esta quizá es la pregunta de muchos futboleros que extrañan los gritos de gol de Juan Diego Gonzales Vigil. Pero ojo que podría volver muy pronto a las canchas, pese a que dejó de jugar hace dos años en Sport Boys. “Me mantengo muy bien físicamente. Si un equipo me llama no tengo problemas”, nos aseguró en Deporcast. Asimismo, reveló curiosas anécdotas de su paso por el fútbol georgiano, español y, de paso, cómo fue compartir vestuario con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en las menores de Alianza Lima.­

Hiciste menores en Alianza Lima y coincidiste con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, ¿dura la competencia con esa dupla?

Yo soy categoría 85, pero también entrené con la 84. Me quedé sorprendido cuando los vi por primera vez a Paolo y Jefferson, hacían cosas espectaculares en la cancha. Y tengo una anécdota.

Suéltala…

Recuerdo que llegué a mi casa y mi ‘viejo’ me pregunta si voy a jugar. Le respondí la verdad que no creo, porque hay dos delanteros que son unos ‘monstruos’. Eran Paolo y Jefferson (risas).

También tuviste un paso en menores por equipos europeos, ¿recuerdas haber compartido cancha con algún bravo?

Cuando estuve en el programa del Ajax recuerdo haber enfrentado a Wesley Sneijder. Luego, pasé por Dortmund y Leverkusen. Ahí jugué con Dedé, por ejemplo, un crack ese brasileño.

¿Qué anécdota rara tienes de tu paso Georgia, en el Lokomotiv Tbilisi?

En ese momento, en 2002, era un país que recién se había independizado de la Unión Soviética, era como estar en 1940 (risas). Ahí tengo varias anécdotas.

Lánzate…

Toda la gente se vestía de negro, todos usaban los mismos carros. Habían partes de la ciudad bombardeadas, todas las casas tenían las lunas o puertas rotas. Y me dijeron que no mire a ninguna mujer porque podría acabar muerto. Ahí metían bala hasta por gusto (risas). Tengo otra.

Juan Diego Gonzales Vigil jugó en Universitario en 2007. (Difusión)

¿Qué pasó?

El capitán de mi equipo y varios compañeros llegaban al entrenamiento y lo que hacían primero era guardar sus pistolas. Otro día vi cómo unos tipos le dispararon a un carro y se fueron como si nada. Era algo del día a día.

¿Cuánto tiempo estuviste sin afeitarte la barba?

Lo máximo que me la he dejado es un año completo.

¿Alguna vez tuviste problemas con la barba en una cancha?

Me la han jalado un par de veces (risas).

¿Quién fue?

El ‘Chino’ Contreras en un córner, alguna vez, casi nos agarramos a golpes.

Los fotógrafos dicen que tú y José Carlos Fernández son los que mejor gritan los goles…

La verdad que nunca fui un jugador muy técnico, pero sí bastante entregado. No doy una pelota por perdida. El físico me ayudaba, siempre disfruté jugar así.

¿El gol que más recuerdas?

Tengo tres goles que me marcaron mucho. Uno que le hice a Boca Juniors con Cienciano. Y con Alianza, uno contra la ‘U' en el Monumental y otro ante Cristal en el Nacional.

Pasaste por Alianza y la ‘U', ¿qué diferencia en los vestuarios?

El de Alianza siempre es más música, más alegre, mientras que el de la ‘U' más pegado hacia la garra. Pero ambos son vestuarios importantes, fuertes.

Pero el corazón, ¿blanquiazul o crema?

Definitivamente blanquiazul. Yo era de Municipal de pequeño, pero me volví hincha de Alianza cuando llegué al club. Estoy muy identificado.

¿Alguna vez te ‘bronqueaste’?

No, siempre me hice respetar en todos los vestuarios. Tengo muchos amigos en el fútbol.

Juan Diego Gonzales Vigil tuvo dos etapas en Alianza Lima, la última en 2014. (Difusión)

¿Tus mejores compañeros de ataque?

Miguel Mostto en Cienciano. En Alianza con el ‘Zorrito’ Aguirre, y en Málaga con Mauro Boselli.

¿Solo te faltó jugar de arquero?

Mucha gente no lo sabe, pero ‘Chalaca’ Gonzales me hacía tapar en los ‘entrenos’ de la selección sub 20. Ahí tengo una anécdota.

¿Cuál?

‘Chalaca’ me dijo que iba jugar como jugador y tercer arquero el Preolímpico. Y salía a la banca con el uniforme de campo, pero también con mis guantes (risas).

Ahora con 35 años, ¿ya le cerraste las puertas al fútbol?

Si me llaman de un equipo, voy corriendo. Porque físicamente me siento bien. No tengo ningún problema.





Juan Diego Gonzales Vigil estuvo dos temporadas en Deportivo Municipal, 2015-2016. (Difusión)









