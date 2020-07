Universitario de Deportes emitió un comunicado en el que informan que impugnarán la sanción tomada por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la cual impone al club crema una multa de 0.5 UIT (Unidad Impositivo Tributaria) y la resta de un punto en la tabla de posiciones.

“Creemos que la sanción de resta de puntos, a todas luces, tiene como único objetivo perjudicar al Club, restándonos un punto que, con mucho esfuerzo, hemos conseguido en la cancha. Como responsables de la administración concursal e hinchas del Club, consideramos la sanción un atropello y nos comprometemos a llegar hasta las últimas instancias nacionales e internacionales, para revertir esta abusiva medida”, sostuvo el comunicado.

Asimismo, acusó a la Gerente de Licencias de la FPF, Romina Fernández Rodríguez, de comenzar el proceso, bajo criterios parcializados. “La Gerente de Licencias de la FPF inició este proceso, basada en criterios totalmente sesgados y una posición arbitraria, todo lo cual ha concluido con la sanción impuesta por la Comisión de Licencias, pese a que en varias comunicaciones que tuvimos con ella, con documentos y pruebas en la mano, quedaron desvirtuados esos criterios y posición”.

Comunicado sobre la sanción impuesta al Club por parte de la Comisión de Licencias de la FPFhttps://t.co/OSJjlThW0k pic.twitter.com/w4veLQZHDx — Adm. Concursal U (@InstitucionalU) July 27, 2020

“Adicionalmente, la Gerente de Licencias de la FPF sustenta su arbitraria posición y exigencia de pago a personas que no tienen o han acreditado vínculo con el club, en el hecho de que no se les ha podido dar de baja en el PLAME, como consecuencia de no tener acceso a la Clave SOL, lo que no hace sino corroborar la mala intención o desconocimiento de la normatividad peruana, al considerar que el vínculo civil o laboral entre el Club y dichas personas, se mantiene por el hecho de no hacer la referida baja en un sistema informático al que se accede con la Clave SOL”, se agregó.

Por tal motivo, dejaron claro que “vamos a impugnar la arbitraria decisión de la Comisión de Licencias; conformada por Eddy Ramírez Punchín, Jaime Peña Florez, Guillermo Nazario Riquero y Patricio Gonzales Ponce; y que no solo vamos a llegar a las instancias nacionales e internacionales competentes, sino que también vamos a llegar hasta las últimas consecuencias contra quién actúe ilegalmente en contra de Universitario de Deportes, formulando las denuncias administrativas y penales que correspondan”.

VIDEO RECOMENDADO

Revive los goles más gritados de la Selección Peruana.