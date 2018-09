Claro y directo. Así es Juan Manuel Vargas cuando habla de Universitario de Deportes y de su cuestionado pero. El 'Loco' dijo que se siente bien y que el equipo va a salir del mal momento a pesar de tener gente que quiere verlos en mala situación.

"No sé de lo que hablan, de los kilos de más, me gustaría venir calato y que me pesen pero hay damas presentes. Hay muchos que hablan. Es fácil sentarse en un escritorio y escribir. Yo cuando juego siempre trato de dar lo mejor", dijo en conferencia de prensa en Campo Mar.

"No soy el Juan de 22 años que pesaba 88 kilos. He ido donde muchos nutricionistas y el organismo cambia. Yo me veo al espejo y me siento bonito y rico, a mi mujer le gusto. Ya el resto me va a decir de todo porque no me ven calato. Yo estoy muy tranquilo", añadió.

El 'Loco' no quiso ser polémico pero afirmó que hay gente que se alegra con los problemas de Universitario de Deportes: "A lo mejor habrá mala intención para que a la U le vaya mal. Hay algo en contra pero no quiero hablar demás. Lo que pasa alrededor nuestro ya no es culpa nuestra. Estamos unidos y vamos a salir de esta".

Juan Manuel Vargas habló de la relación con el DT de Universitario de Deportes. (Video: José Luis Saldaña)

Juan Manuel Vargas dijo que no ven la tabla de descenso y no piensan ni en el último lugar, solo en ganar. "Esta es una mala racha y los triunfos tienen que llegar. Cada compañero tiene que sacar un pocos más", apuntó.

El 'Loco' descartó tener problemas con Nicolás Córdova: "Yo tengo muchos años en el fútbol y lo que puedan hablar no me suma ni me resta. Siempre he sido respetuoso pero siempre hay gente que quiere crear un mal ambiente. Uno está con la conciencia bien y hacemos lo que el profe nos pide. La situación en la que estamos crea morbo. Si a la U le va mal eso vende y si gana hablan poco".

Universitario de Deportes enfrentará este sábado a Ayacucho FC, de visita, en un partido clave para los cremas.

