Este domingo 13 de octubre, Juan Pablo II se consagró como el segundo equipo en asegurar su ascenso a la Primera División para la temporada 2025. El conjunto de Chongoyape superó a Comerciantes FC en una emocionante tanda de penales, imponiéndose 4-3 tras haber igualado 3-3 en el marcador global. La euforia invadió a los jugadores chiclayanos (mira aquí), quienes celebraron el histórico logro de disputar por primera vez la Liga 1. Al término del encuentro, Orfelinda Correa, presidenta del club, habló sobre la sede que albergará al equipo en la próxima temporada y manifestó su profunda alegría por el ascenso, revelando que había pedido a los ‘Santos’ que les concedieran este milagro.

El partido que se realizó en el Estadio Municipal de la Juventud fue el escenario de esta definición. Ante la consulta sobre dónde serán locales la próxima temporada, Correa aclaró. “Aún es incierto. No tenemos un campo todavía para poder decir. Se supone que aquí no estamos con la capacidad, Lambayeque tampoco. Quizás alterno, no sé, sería Trujillo, pero aún vamos viendo porque todavía esto lo vamos a ver más adelante”, indicó al respecto.

Por otro lado, la presidenta también compartió cómo fue su preparación previa al duelo y la fe que depositó para que sus dirigidos lograran la meta propuesta a principios de año: mantener su lugar en la Liga 1. “Yo lo dije, yo tengo fe en que Juan Pablo me hace el milagro. Somos muy devotos y por eso mi club, al igual que mi colegio, es Juan Pablo II. No te di un score, el score me lo dio Dios, me lo dio el de arriba. Cuando las cosas las haces bien, tienes tu recompensa”, comentó Orfelinda.

Asimismo, con algo de nostalgia, recordó el camino que recorrió el club para alcanzar la máxima categoría del fútbol peruano, destacando los pocos años de existencia del club desde su creación. “Soy un equipo joven que apenas tengo nueve años. El año pasado estuve en la Copa, subí a Liga 2 y este es el fruto de todos los chicos y del comando técnico. Doy gracias a Dios por esta tarde bendita y gracias. Estuve plácidamente en Liga 2 con mis altos y bajos, pero ahí estoy y estoy más fuerte que nunca, y sigo”, resaltó.

Otro de los que mostró su emoción fue Gustavo Collantes, autor del gol del triunfo en los penales: "Hace cinco años vengo luchando para que se me dé y ahora se logró. Estoy agradecido con la gente que nos viene a apoyar; para ellos y para mi familia es este triunfo", expresó el futbolista que, con su disparo, permitió que su equipo asegurara su lugar el próximo año.





¿Qué dijo Facundo Rodríguez, autor del gol polémico?

En el primer tiempo, el árbitro Edwin Ordóñez validó la anotación de Facundo Rodríguez, a pesar de estar en una evidente posición adelantada. El delantero argentino abrió la cuenta a los 17′ y las cámaras de la transmisión evidenciaron que no estaba ubicado de manera ilícita, pero se validó la acción.

Tras el tanto, los jugadores de la escuadra de Iquitos alzaron la voz en protesta contra Ordoñez, cuestionando qué podría hacer ante la falta del VAR y sin el apoyo de su asistente, Coti Carrera. El juez de línea, Leonard Soto, no se percató de la posición adelantada de dos atacantes, uno de los cuales fue el autor del 1-0, y no tuvo inconvenientes para anotar en el arco del argentino Matías Vega.

Con el partido resuelto y en la celebración, el futbolista se pronunció: “Me dijeron que fue medio dudoso, yo cuando miro al línea estaba atrás, imposible que lo vea. Yo cuando me quedó, definí y fue gol. Ganamos a base de esfuerzo, compromiso y no dar ni una pelota perdida. Se lo merece el pueblo”, aseveró el jugador.

El gol de Facundo Rodríguez en posición adelantada. (Video: Nativa TV)





