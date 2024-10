En la semifinal de vuelta de la Liga 2, entre Juan Pablo II y Comerciantes FC, antes de los 20 minutos, se produjo una jugada polémica debido a la posición adelantada de dos jugadores de la escuadra chiclayana. En la acción donde anotó Facundo Rodríguez el primer tanto de cabeza, se puede observar que dos de sus compañeros están en posición adelantada. Ante el reclamo del equipo rival, Edwin Ordoñez validó que la acción era legítima. Es importante señalar que en este duelo por clasificar a la primera división del fútbol peruano no hay VAR.

En las imágenes se puede observar que, antes del centro de Jack Durán al corazón del área, había tres futbolista de Juan Pablo II en el área pequeña, sin contar al arquero, y finalmente, dos de ellos fueron parte de la polémica en este enfrentamiento al estar en offside. Tras el tanto, los jugadores de la escuadra de Iquitos alzaron la voz en protesta contra Edwin Ordoñez, cuestionando qué podría hacer ante la falta del VAR y sin el apoyo de su asistente, Coti Carrera.

El juez de línea, Leonard Soto, no se percató de la posición adelantada de dos atacantes, uno de los cuales fue el autor del 1-0, y no tuvo inconvenientes para anotar en el arco del argentino Matías Vega. En las redes sociales, las críticas no se hicieron esperar, pidiendo que esta acción fuera notoriamente anulada. Es importante recordar que Comerciantes FC ganó 1-0 en el partido de ida.

Sin embargo, esta alegría para el club de Chongoyape se ve opacada, ya que Nahuel Rodríguez anotó el 2-0. La escuadra de Iquitos podría aprovechar su poderío y descontar mediante Junior “El Toro” Zambrano, quien con su tanto apretaría la serie. En caso de empate, la eliminatoria se definirá por tanda de penales, ya que los ganadores de las semifinales ascenderán a la Liga 1 2025.





¿Cuál es el formato de la Liga 2 2024?

Según lo establecido por la Comisión Transitoria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el formato de la Liga 2 será muy diferente al de años anteriores, ya que se jugará con dos grupos establecidos por geolocalización. De esta manera, tendremos la Zona Norte y la Zona Sur, con el objetivo de reducir gastos logísticos de traslados y todo lo que implica jugar en una geografía tan compleja como la del Perú.

En la fase regional, se formarán dos grupos, cada uno con nueve equipos. Estos conjuntos serán divididos por cercanía geográfica y disputarán encuentros de ida y vuelta en el formato de todos contra todos. Luego de ello, se formarán dos nuevas series, una que luchará por el título y otra por el descenso. El grupo con los aspirantes a lograr el ascenso, será conformado por aquellos conjuntos que ocuparon los seis primeros lugares en sus grupos de la fase regional.

Estos 12 equipos clasificados serán nuevamente divididos en dos grupos, esta vez de seis cada uno y se volverán a enfrentar en el formato de todos contra todos. Como una manera de premiar la meritocracia, los tres primeros de cada pasarán a los play-offs de la Liga 2, siendo los dos líderes los clasificados a las semifinales, mientras que los cuatro restantes serán emparejados de acuerdo a la ubicación en la que finalizaron.

En cuanto al descenso, los cuadros que estarán en este grupo serán aquellos que quedaron entre el séptimo y noveno puesto de la etapa regional, tomando en cuenta los números que cosecharon en sus respectivas zonas. Estos seis equipos formarán una especie de liguilla, donde tras enfrentarse todos contra todos, el último perderá la categoría y disputará lo que para el 2025 será la Liga 3, y ya no la Copa Perú como sucedía en otras temporadas.





