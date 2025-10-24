Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos | Diseño: Christian Marlow
Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos | Diseño: Christian Marlow

vs. se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la fecha 16 del . Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Max, DGO y Zapping. Ojo, recomendamos no ver los partidos por señales piratas como Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el viernes 24 de octubre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos por la Liga 1 | VIDEO: L1 Max

