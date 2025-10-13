Juan Pablo II vs Garcilaso por Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
vs. se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la fecha 14 del . ¿En qué canales ver? Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el lunes 13 de octubre desde las 3:15 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

