Otro partido que no se juega. Al encuentro postergado entre Los Chankas vs. Cienciano, se suma ahora el encuentro entre Juan Pablo II y FBC Melgar. “FPF acaba de suspender el partido entre Juan Pablo II vs Melgar, programado en Trujillo para el domingo a las 3:30 pm. Clubes acaban de ser notificados. Aún no se les ha detallado motivos”, publicó el periodista Kevin Pacheco en su cuenta de ‘X’.

