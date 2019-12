Binacional anunció que jugará la final de la liga 1 en las fechas establecidas. A través de un comunicado oficial el club señaló que jugará el partido de ida el 8 de diciembre, tal como estaba establecido con anterioridad.

“El Club Deportivo Binacional FC agradece el apoyo mostrado por los clubes Alianza Lima y Sporting Cristal en querer aplazar la gran final por el título nacional. Hoy más que nunca por Juan Pablo Vergara, por la región Puno y sus trece provincias disputaremos la gran final por el título nacional este domingo 8 de diciembre respetando las fechas establecidas”, afirma el comunicado.

El comunicado de Binacional:

Binacional se pronuncio luego que Pablo Bengoechea y Manuel Barreto declararon no tener problemas en aplazar las fechas si sus equipos llegan a instancias finales.

“En el caso que nos toque clasificar y enfrentarnos a Binacional, yo me voy a poner a la orden del señor Roberto Mosquera. Si él quiere trabajar y jugar se hará, si no quiero hacerlo yo tampoco lo haré. Es un momento muy difícil por el que están pasando”, dijo Pablo Bengoechea.

“Yo estaré de acuerdo si se posterga la final, igual que si no se juega este año. Si me dicen que lo juguemos en enero yo lo aceptaré de inmediato. Aceptaré lo que se decida. No quiero imaginar lo que deben estar viviendo en estos momentos su familia y compañeros”, afirmó Manuel Barreto.

