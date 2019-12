Pablo Bengoechea y Manuel Barreto ofrecieron hoy sus respectivas conferencias de prensa y ambos lamentaron la pronta partida del volante de Binacional, Juan Pablo Vergara. Los técnicos de Alianza Lima y Sporting Cristal coincidieron también en afirmar que están dispuestos a aplazar la final de la Liga 1, de clasificar a estas instancias.

“En el caso que nos toque clasificar y enfrentarnos a Binacional, yo me voy a poner a la orden del señor Roberto Mosquera. Si él quiere trabajar y jugar se hará, si no quiero hacerlo yo tampoco lo haré. Es un momento muy difícil por el que están pasando”, dijo Pablo Bengoechea.

“No tengo ni idea de lo que va a pasar, el tener o no un título no va a cambiar nada de lo que ha sucedido. Todo sería distinto si él hubiera tenido la oportunidad de disputar la final con su equipo" mencionó el entrenador de Alianza Lima ante la posibilidad de otorgarle el título a Binacional, tal como hizo Atlético Nacional con la Copa Sudamericana tras la tragedia de Chapecoense en el 2016.

“Yo estaré de acuerdo si se posterga la final, igual que si no se juega este año. Si me dicen que lo juguemos en enero yo lo aceptaré de inmediato. Aceptaré lo que se decida. No quiero imaginar lo que deben estar viviendo en estos momentos su familia y compañeros”, afirmó Manuel Barreto.

El periodista Carlos Benavente de Radio Ovación, informó que las autoridades de Liga 1 se comunicaron con gente de Binacional no solo para mostrarles su pesar por la partida de Juan Pablo Vergara sino para ofrecerles que la primera final, programada para este domingo 8, se corra unos días.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento de la Liga 1 sobre la posibilidad de postergar la final que disputará Binacional.

Roberto Mosquera habla de Juan Pablo Vergara. (Video: Alan Mayta)

