Todos vuelven. Juan Reynoso se hace presente en el estadio Monumental de Ate para observar el partido entre Universitario de Deportes y Cantolao, por la fecha 3 del Torneo Apertura 2023. El director técnico de la Selección Peruana de fútbol —quién dirigió a los ‘cremas’ entre 2009 y 2010— llegó al recinto crema minutos antes del partido. Su presencia se da tras ser uno de los principales representantes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en insistir en que la Liga 1 no debe de parar si es que se quiere llegar a ritmo a los próximos choques del combinado ‘Rojiblanco’.

Desde el año pasado, luego de ser anunciado como DT de la ‘Bicolor’, Reynoso asistió a diversos estadios, tanto en Lima como en provincias, para observar los partidos del campeonato nacional. En esa línea, el entrenador, de 53 años, es parte de uno de los primeros y principales choques de esta jornada.

A la fecha, Juan ha sido una de las principales figuras que ha hecho énfasis en su preocupación por la demora del comienzo del torneo peruano de primera división. Incluso, acudió, junto a Agustín Lozano, a una reunión con Alberto Otárola, Jefe del Gabinete Ministerial, para gestionar el inicio de la Liga 1.

Juan Reynoso en el Monumental (Foto: Liga 1).

En una entrevista para las plataformas digitales de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Reynoso manifestó que la para en el fútbol peruano impacta en el combinado nacional, teniendo en cuenta los próximos amistosos internacionales que se tienen previsto jugar en Europa, contra Alemania y frente a Marruecos.

“La no reanudación complica. Incluso te planteas que solo está confirmada la Fase 1 de Copa Libertadores. Si no reanudase la liga, estaríamos complicados con la convocatoria del medio local, porque estarían solo entrenando y no compitiendo”, manifestó, el seleccionador nacional.

“Mientras más compitan, mejor se van a ver los equipos. La preocupación hoy es selección, pero yo como técnico de equipo estaría muy preocupado de jugar algún partido internacional, con lo que nos cuesta últimamente, sin competencia de la liga local”, agregó.

Los mencionados compromisos, con miras a las Eliminatorias Norteamérica 2026, se jugarán en los últimos días de marzo del presente año. El 25 ante los germánicos, en Mainz, y el 28 ante los marroquíes, en Madrid. Estos duelos, que tendrán microciclos, serán parte de los primeros exámenes de Reynoso.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.