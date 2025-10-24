Futbolistas de Sporting Cristal que terminan contrato. (Foto: Composición / Sporting Cristal)
La temporada 2025 en presentó distintas irregularidades y ello se ve reflejado en la tabla de posiciones. A pocas fechas de culminar el , los celestes no definen su participación en la próxima Copa Libertadores, generando también dudas de su proyección para el año 2026. Paulo Autuori, director técnico de la institución, aseguró -tras la derrota ante Universitario- que habrá salidas y llegadas al club. Por lo pronto, hay jugadores que culminan su vínculo en diciembre, como es el caso de o . Además, nombres como Gilmar Paredes o Gabriel Alfaro (actualmente a préstamo) siguen sin definir la posibilidad de renovación. En la siguiente nota, entérate cuáles son los jugadores que culminan contrato a final de temporada, según información de Transfermarkt.

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

