¿Continuarán en Sporting Cristal? La lista de jugadores que terminan contrato en el 2025
A pocas fechas de culminar el Torneo Clausura 2025 en la Liga 1, desde tienda celeste comenzaron las evaluaciones. Desde la dirección técnica confirmaron que habrá novedades, pensando en la planificación de la temporada 2026.
Futbolistas de Sporting Cristal que terminan contrato. (Foto: Composición / Sporting Cristal)
Futbolistas de Sporting Cristal que terminan contrato. (Foto: Composición / Sporting Cristal)
1 / 15
Futbolistas de Sporting Cristal que terminan contrato. (Foto: Composición / Sporting Cristal)
2 / 15
Irven Ávila. (Foto: Getty Images)
3 / 15
Fernando Pacheco. (Foto: Getty Images)
4 / 15
Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)
5 / 15
Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)
6 / 15
Nicolás Pasquini. (Foto: Sporting Cristal)
7 / 15
Alejandro Duarte. (Foto: Liga 1)
8 / 15
Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
9 / 15
Jhilmar Lora. (Foto: Getty Images)
10 / 15
Diego Otoya. (Foto: Jesús Saucedo / Depor)
11 / 15
Axel Cabellos. (Foto: @ClubSCristal).
12 / 15
Fabrizzio Lora. (Foto: Agencias)
13 / 15
Gilmar Paredes fue prestado a Comerciantes Unidos. (Foto: Sporting Cristal)
14 / 15
Gabriel Alfaro fue prestado a Comerciantes Unidos. (Foto: Sporting Cristal).
15 / 15
Matías Córdova juega a préstamo en Unión Comercio. (Foto: Sporting Cristal)
La temporada 2025 en Sporting Cristal presentó distintas irregularidades y ello se ve reflejado en la tabla de posiciones. A pocas fechas de culminar el Torneo Clausura en la Liga 1, los celestes no definen su participación en la próxima Copa Libertadores, generando también dudas de su proyección para el año 2026. Paulo Autuori, director técnico de la institución, aseguró -tras la derrota ante Universitario- que habrá salidas y llegadas al club. Por lo pronto, hay jugadores que culminan su vínculo en diciembre, como es el caso de Irven Ávila o Martín Távara. Además, nombres como Gilmar Paredes o Gabriel Alfaro (actualmente a préstamo) siguen sin definir la posibilidad de renovación. En la siguiente nota, entérate cuáles son los jugadores que culminan contrato a final de temporada, según información de Transfermarkt.