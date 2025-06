Para Sporting Cristal, el año 2025 no viene dejando la mejor impresión en muchos aspectos. En lo futbolístico, los resultados son poco respaldo a una gestión con muchos errores, reflejados en el mal armado del plantel y la falta de refuerzos de categoría. Además, el distanciamiento de la hinchada con los dueños del club es cada vez más fuerte, generando hasta hechos de violencia o protestas masivas. En ese sentido, Julio César Uribe -asesor deportivo de la institución- salió al frente para mostrar su posición y también detallar cómo se viene trabajando para lograr mejorías.

“A la hinchada, se lo digo con mucho respeto, se ha olvidado que yo de rodillas solo ante Dios. Después ante nadie. Sigo siendo la misma persona. Tengo diferencias a veces en la directa, pero con una fuerza de decisión estas pueden disminuir y la toma de decisiones ser diferente”, contó en entrevista con RPP.

A su vez, agregó: “No tengo compromiso con las personas que tienen desacuerdo con el hincha. Tengo compromiso con el club que amo que es Sporting Cristal. Soy parte de una gestión. Soy parte del todo y no lo soy todo. El desacuerdo va a estar, pero yo no estoy condicionado por nada. Necesito una fuerza, sí. Si no la tengo, me quedo tranquilo en mi casa. Acá cambiamos esto o simplemente nos acomodamos para que todo se caiga”.

Uribe también habló sobre la proyección del club para el Torneo Clausura y cómo vienen trabajando para la incorporación de refuerzos o nuevos nombres en la plantilla. Si bien no aseguró algún nombre, reveló que la prioridad estará en reestablecer el vínculo con el hincha a base de resultados.

“A partir de tomar decisiones y tener esa fuerza para los cambios, obviamente está mapeado. Van a venir cambios con la intención de encontrarse con lo primero que es jugar bien al fútbol. Después, abrazarse con el hincha. Es normal que haya diferencias, pero estas se solucionan poniendo cada uno de su parte”, aseguró.

Otro de los temas que abordó Julio César fue sobre los rumores de salida para Diego Enríquez. En la semana salió la información de un interés desde Portugal por quedarse con su fichaje, pero el ‘Diamante’ negó cualquier tipo de negociación, sumado a la prioridad de mantenerlo en el plantel.

“Es un tema administrativo, no hay nada oficialmente. En directiva no se ha tocado este tema oficialmente. Jugador que tiene posibilidad de crecer, nunca hay que evitarlo, pero la prioridad de esa respuesta lo tiene el técnico. Hay que fortalecer y seria contradictorio tomar decisiones que reflejan lo contrario”, argumentó.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer 6-0 ante Palmeiras por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad en las próximas semanas cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

