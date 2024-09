La historia de Sporting Cristal coloca en el camino a muchos jugadores representativos y en esta selecta lista se inserta el nombre de Julio César Uribe. El ‘Diamante’ fue uno de los mejores en el cuadro celeste (cuatro veces campeón), sumado también a su resaltante participación en la Selección Peruana (jugó el Mundial 1982). Sin embargo, a pesar de estos ‘galones’ obtenidos, no ha tenido la oportunidad de dirigir a la institución del Rímac. A través de una entrevista, el exfutbolista explicó los motivos y también brindó su postura sobre la dirigencia actual, presidida por Joel Raffo.

“No ha habido contacto, siempre hubo un tema de hinchada que agradezco. Algunos periodistas que han señalado mi nombre, pero a nivel dirigencial no ha habido una posibilidad. No se han dado las cosas todavía”, dijo en el programa ‘Con Calle’.

A su vez, agregó: “Es lo que yo no encuentro respuesta porque al final, con tanta experiencia asimilada, no encuentro respuesta (...) Si al final hubiese sido ídolo y no tuviera las cualidades, porque he sido DT de selección peruana dos veces, siento que algo bueno debo tener. Ahora que no dirija con ese prestigio, algo está pasando, pero yo no lo sé, eso es un tema que Dios lo sabe y sabrá si en algún momento me toca o no”.

Por otro lado, Julio César Uribe también manifestó su postura sobre el presente del club, resaltando que se viene trabajando de la misma forma en el impulso de las divisiones menores. Además, respalda la postura del hincha por la campaña en la presente gestión.

Julio César Uribe fue entrenador de la Selección Peruana desde el 2001 y 2007. (Foto: Elías Alfageme)

“No creo que Cristal haya cambiado porque sigue teniendo la misma preocupación por el futbolista, sigue preservando la historia del club. Cumple con todos los compromisos, se expresa y lo hacen con la seriedad que corresponde. La incomodidad del hincha hay que entenderla, pero el entenderla no significa que no estés haciendo las cosas bien”, sostuvo.

Además, el ‘Diamante’ resaltó: “Cristal sigue formando jugadores con valores, sigue aportándole al fútbol peruano, entonces, el trabajo de la actual gestión dirigencial sigue siendo la correcta. Entonces, ahora hay que superar lo que significó el año 1997 de la Copa Libertadores. Con las herramientas que hoy existen, hay que superar ese momento y creo que está pronosticado a hacer”.

