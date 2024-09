Desde el martes, en Universitario de Deportes (27 puntos) estuvieron realizando trabajos intensivos en Campo Mar para su desafío de este domingo contra Comerciantes Unidos. Fabián Bustos alista su pizarra en medio del buen ánimo de los cremas, que disfrutan del primer lugar, aunque son conscientes de que un error podría costarles el Clausura, ya que Alianza Lima (26 puntos) los sigue muy de cerca. Antes del duelo, Matías Di Benedetto habló sobre lo que será este encuentro, así como el presente de la ‘U’, que está muy cerca de lograr el bicampeonato. También se refirió a su rendimiento en la zaga central del equipo.

Los hinchas merengues se encuentran a la expectativa de ser los campeones de esta segunda parte del torneo para, posteriormente, aumentar sus chances de ser los campeones nacionales. Al respecto, Di Benedetto indicó: “Tenemos que ganar sea como sea (el domingo). Nosotros estamos mentalizados en nosotros y que tenemos que hacer un gran partido”, manifestó para GOLPERU. Es importante destacar, que los cremas jugarán en Cajabamba.

Por otro lado, durante la temporada, el defensor acumula 28 partidos como titular. Es uno de los indispensables en la línea de tres del DT argentino y uno de los más aclamados por la hinchada crema, algo de lo que es muy consciente. “Jugar en el estadio Monumental es el sueño que todos tenemos desde chiquitos: jugar con el estadio repleto y que te griten los goles o una acción defensiva”, expresó.

Pero eso no fue todo, porque agregó. “Sabemos lo que significa Universitario para el país. Es un mundo de gente en todos lados y te exigen ser campeón nacional. Todos los partidos nos brindamos al máximo”, comentó Matías. Asimismo, también destacó su presencia en el campo, algo que resalta como fruto de su esfuerzo por el objetivo planteado a principios de año: el bicampeonato. “Tener continuidad para un futbolista es lo más importante. No tuve la oportunidad que me pase nada y que el profe siempre me pueda exigir. También es día a día, entrenamiento a entrenamiento. Este club te exige esto y gracias a Dios he podido responder”, resaltó.

Si bien es cierto que la ‘U’ pelea por la punta, tendrán al frente a un rival que necesita sumar para salir del fondo de la tabla, pues los cutervinos tienen 11 puntos y están en el décimo cuarto lugar. “Sabemos que los rivales no juegan a la contra o que cometamos algún error o detalle. Hay que estar preparados para esas transiciones para cualquier detalle defensivo y poder solucionarlo, será lo mejor que podamos hacer”, aseveró.

Asimismo, también le consultaron sobre una de sus acciones en el último partido en Ate, donde el argentino tuvo un cruce crucial contra Marlon de Jesús para quitarle el balón y evitar que anotara el 1-1. “Sí (sobre jugársela), también me pasó con Los Chankas igual, en la última fecha del Apertura donde también llegué al límite en una jugada y me llegaron a expulsar. Esta vez por suerte me saló bien y pude incomodarlo un poco”, dijo.

Por otro lado, también comentó sobre su presente en el equipo, donde resaltó lo que significa jugar en un club importante que pelea por el campeonato y que tiene la presión de lograrlo. “Vengo del ascenso argentino. Ahora estoy en un grande, un lugar donde me siento muy bien. Pelear campeonatos todos los años, ya la segunda vez que lo hago y ojalá este año se nos dé. Es buena sensación pelear arriba y tener la presión, para mí es muy bonito, te hace crecer como futbolista y persona”, expresó el exjugador de Central Córdoba (2022), donde indicó que cuando estuvo allí peleó por mantenerse en la primera categoría, y ahora, por segundo año consecutivo, aspira al título nacional.





¿Qué se le viene a Universitario de Deportes?

Luego del partido en Ate, la ‘U’ se enfrentará a Comerciantes Unidos el domingo 29 de septiembre por la fecha 13 de la Liga 1. El inicio del encuentro está fijado para las 3:30 p.m., hora local de Perú. Además será transmitido -para todo el Perú- por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

El equipo merengue, dirigido por Fabián Bustos, está motivado y tiene el objetivo de consagrarse bicampeón nacional en el año de su Centenario. Sin embargo, para lograrlo, no debe tropezar en el camino. Tres de los últimos cuatro duelos del Clausura será en Lima, pero cerrará en Andahuaylas. Este es el fixture que el resta: ADT (L), Sporting Cristal (V), Cienciano (L) y Los Chankas (V).





