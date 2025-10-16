Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Retirado en ambulancia: Kevin Quevedo sufrió golpe en la cabeza en Alianza Lima vs. Sport Boys
En el inicio del partido, el extremo tuvo que ser sustituido por Gaspar Gentile, tras impactar con Cristian Carbajal. De inmediato, el cuerpo médico blanquiazul decidió que tenía que abandonar el campo.
Kevin Quevedo fue retirado en ambulancia del Alianza Lima vs. Sport Boys. (Video: L1 MAX)
El Alianza Lima vs. Sport Boys -por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 en la Liga 1- tuvo un inicio accidentado porque, a los 2′, se tuvo que realizar el primer cambio: Kevin Quevedo sufrió un duro golpe en la cabeza. El delantero blanquiazul impactó con el hombre de Cristian Carbajal y quedó tendido en el campo de juego. De inmediato, el cuerpo médico ingresó para atenderlo y determinaron que no podía continuar. Sumado a ello, fue llevado de inmediato a una clínica cercana para descartar cualquier complicación. En su reemplazo ingresó Gaspar Gentile. Cabe resaltar que esta variante no forma parte de las cinco reglamentarias por ser un golpe en la cabeza.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.