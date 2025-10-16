Kevin Quevedo fue retirado en ambulancia del Alianza Lima vs. Sport Boys. (Video: L1 MAX)
El -por la fecha 14 del - tuvo un inicio accidentado porque, a los 2′, se tuvo que realizar el primer cambio: sufrió un duro golpe en la cabeza. El delantero blanquiazul impactó con el hombre de y quedó tendido en el campo de juego. De inmediato, el cuerpo médico ingresó para atenderlo y determinaron que no podía continuar. Sumado a ello, fue llevado de inmediato a una clínica cercana para descartar cualquier complicación. En su reemplazo ingresó . Cabe resaltar que esta variante no forma parte de las cinco reglamentarias por ser un golpe en la cabeza.

