La temporada de fichajes comenzó en el fútbol peruano y los equipos ya piensan cómo reforzarse para el Torneo Clausura 2025. En medio de esta situación, Alianza Lima habría preguntado por el préstamo de Kevin Serna quien no cuenta con los minutos esperados en Fluminense. Sin embargo, desde Colombia existe también un equipo interesado por tenerlo entre sus filas: Atlético Nacional. Desde el entorno del futbolista, no descartan la idea de una cesión.

Desde prensa colombiana, señalan que Kevin Serna es parte de la agenda del cuadro ‘Verdolaga’. El extremo de 27 años busca continuidad y los últimos partidos de Fluminense no le garantizan ello. Además, esta situación podría colocarlo más cerca del radar de la Selección de Colombia, uno de sus objetivos.

Si bien Narciso Algamis, representante del futbolista, confirmó que Alianza Lima preguntó por su situación, no descartó otros países como destino. En ese sentido, reveló también que desde la Selección de Colombia lo fueron a ver en una ocasión, pero el DT optó por no usarlo. Es así que no descartan una posible convocatoria cuando tenga más minutos.

“Fueron tres equipos de Colombia que lo querían. Hay interés porque lo conocen y saben lo que puede dar. Hay técnicos que lo conocen. Siempre hay chances. Depende de lo que pasó en el Mundial de Clubes. Llevé en noviembre 2024 una oferta por una cantidad importante del fútbol mexicano y me dijeron que no, que lo querían vender después del Mundial de Clubes”, dijo en el programa D’Enganche.

En relación al acercamiento o interés de Alianza Lima: “Hay chances, siempre hay chances. Kevin se fue bien de Alianza. Estamos viendo si hay alguna posibilidad para que (Kevin Serna) vuelva (a Alianza Lima) por 6 meses. Recién terminó el partido del Mundial de Clubes y hay que sentar con la gente de Fluminense para ver qué se puede hacer. Tiene contrato hasta fines de 2027″.

Desde su llegada en 2024, Serna acumula 54 partidos oficiales con Fluminense. Además, marcó 10 goles y registra 4 asistencias. Los cambios de directores técnicos afectaron su continuidad y, en los últimos duelos, perdió protagonismo. La llegada de Yefferson Soteldo podría significar también una traba más. Es así que su destino se encuentra en dudas.

Kevin Serna. (Foto: Fluminense)

¿Qué beneficio podría traer a Alianza Lima una venta?

No es un secreto que existe una buena relación entre Kevin Serna y Alianza Lima, por lo que un regreso significaría potenciar el plantel. Eso sí, el futbolista tendría planteado seguir su carrera en el plano internacional. Años atrás, reveló también ser hincha de Atlético Nacional, situación que podría influir en la decisión.

Por lo pronto, Alianza Lima tiene un 30% del porcentaje del pase de Kevin Serna. De acuerdo al representante, para el delantero no es un retroceso jugar en la Liga 1. “En Alianza va a jugar, teóricamente en su club y él lo adora. Además, lo quieren un montón en la institución”, puntualizó.

Kevin Serna jugó el primer semestre del 2024 en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

