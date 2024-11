Alianza Lima vs. Cusco FC se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este domingo 3 de noviembre, por la fecha 17 del Torneo Clausura - Liga 1 2024. El partido, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), está programado para iniciar desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Los blanquiazules están obligados a conseguir la victoria. El duelo será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. En Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo y todas las incidencias del encuentro.

Alianza Lima enfrenta a Cusco FC por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)