Por la fecha 16 del Torneo Clausura, Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este sábado 26 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad de Cusco. El partido está programado para iniciar desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina por la señal de L1 MAX, que está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como también en su versión de streaming en L1 Play. Asimismo, te recomendados no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo y seguir todas las incidencias del cotejo.

Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)