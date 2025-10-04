En el Estadio Unión Tarma, vs. se enfrentan en choque válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la . ¿Dónde ver? Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. ¿A qué hora juegan? Este partido está pactado para el sábado 4 de octubre desde las 3:15 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto de este compromiso en Depor.

Previa ADT vs. Sporting Cristal. (VIDEO: L1 MAX)
