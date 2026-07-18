Este sábado 18 de julio desde la 1:15 p.m. (horario peruano), Universitario de Deportes vs. ADT se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga 1 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX, tanto en su versión televisiva como en digital en Liga 1 Max. Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Alberto Gallardo será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

Universitario vs. ADT: previa del partido

Universitario de Deportes pondrá en marcha su segundo semestre este sábado 18 de julio cuando enfrente a ADT por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso se disputará en el Estadio Unión Tarma, donde el equipo dirigido por Héctor Cúper buscará dar el primer paso hacia el gran objetivo que se trazó para la segunda parte del año: la obtención del título nacional.

Enfrente estará un Universitario de Deportes que intentará iniciar con buen pie el certamen y dar el golpe de la fecha en condición de visitante. El cuadro crema llega con la presión de confirmar su favoritismo en un torneo donde el margen de error es mínimo tras quedar lejos de ganar el Apertura. Además de pelear por el Clausura, la ‘U’ sabe que consolidarse en los primeros puestos de la tabla acumulada es una prioridad para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores de la próxima temporada.

ADT, por su parte, buscará aprovechar la localía y las condiciones geográficas de su recinto para sumar puntos de oro en su lucha por escalar posiciones en la tabla general. El equipo tarmeño se ha preparado para afrontar este arranque con un bloque defensivo sólido y transiciones rápidas. Con los primeros tres puntos en juego del Torneo Clausura, se espera un partido intenso y de alta exigencia en Tarma.

¿Qué canal transmite Universitario vs. ADT por la Liga 1?

El partido entre Universitario vs. ADT, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, será transmitido en exclusiva por L1 MAX en el Perú. La señal posee los derechos televisivos de la mayoría de los equipos del torneo local y llevará todas las incidencias del encuentro desde el Estadio Unión Tarma, con una cobertura completa desde la previa.

¿Cómo ver L1 MAX en vivo por televisión?

Los hinchas podrán seguir el partido a través de L1 MAX en los principales servicios de televisión por cable y satélite del país. La señal está disponible en operadores como DirecTV (canales 604 SD y 1604 HD), Claro TV, Best Cable y otros prestadores que incluyen el canal deportivo dentro de su parrilla de programación.

¿Cómo ver Liga 1 Max para seguir Universitario vs. ADT?

Además de la televisión, el encuentro podrá verse mediante Liga 1 Max, la plataforma oficial de streaming del canal. El servicio permite acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, teléfonos celulares, tablets y Smart TV, mediante una suscripción mensual activa. También se puede visualizar a través de los aplicativos DGO y Claro Video, siempre que se cuente con el paquete de L1 MAX contratado.

¿Cómo ingresar a Liga 1 Max?

Para acceder a Liga 1 Max, los usuarios deben ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación para dispositivos móviles. Luego deberán registrarse o iniciar sesión con su cuenta y adquirir el plan de suscripción correspondiente. Una vez completado ese paso, tendrán acceso inmediato a la transmisión en directo del duelo entre Universitario vs. ADT.

¿Se necesita pagar un abono adicional para ver Liga 1 Max?

Sí. Liga 1 Max es una plataforma de streaming independiente y de pago exclusivo, por lo que requiere una suscripción mensual activa para poder visualizar los compromisos de la Liga 1 2026 en vivo.

¿Se puede ver Universitario vs. ADT desde el celular?

Sí. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde cualquier lugar utilizando la aplicación oficial de Liga 1 Max para Android o iOS. Con una conexión estable a internet y la suscripción correspondiente al día, será posible disfrutar del partido en directo desde dispositivos móviles.

¿Habrá transmisión por televisión abierta en Perú?

No. La Liga de Fútbol Profesional y los licenciatarios de los derechos de televisión confirmaron que el partido entre Universitario vs. ADT no será emitido por canales de televisión abierta. La cobertura oficial estará disponible exclusivamente mediante la señal de L1 MAX y su plataforma digital Liga 1 Max.

Partidazo en Tarma: ADT recibe a Universitario (Video: Universitario TV)