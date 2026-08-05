La adidas Cup Lima 2026 ya se vive en Lima con la participación de clubes como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Boca Juniors, Flamengo, Colo Colo y Millonarios, además de la Selección Regional FPF.
La adidas Cup Lima 2026 ya se vive en Lima con la participación de clubes como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Boca Juniors, Flamengo, Colo Colo y Millonarios, además de la Selección Regional FPF.

La Adidas Cup Lima 2026 se vive en Perú y L1MAX acompaña esta nueva edición del torneo internacional Sub-16, con transmisión exclusiva en el canal y en YouTube. La competencia pone en vitrina a las futuras promesas del fútbol sudamericano y permite seguir de cerca el desarrollo de jóvenes talentos en un escenario de alta exigencia deportiva.

El campeonato que se extenderá hasta este sábado 8 de agosto, reúne a equipos peruanos como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal, además de la Selección Regional FPF y clubes internacionales de primer nivel como Boca Juniors, Flamengo, Colo Colo y Millonarios, consolidando a Lima como punto de encuentro para el fútbol formativo de la región.

Como parte del compromiso de L1MAX con el talento joven y con el crecimiento del ecosistema del fútbol peruano, transmite en vivo y en exclusiva esta competencia que conecta formación, competitividad y proyección internacional. La cobertura cuenta con la participación de talentos como Harold García y Eduardo Combe, quienes acompañan la experiencia.

La programación incluye además de fase de grupos las semifinales de Copa Plata y Copa Oro este viernes 7, y las finales el sábado 8. De esta manera, L1MAX robustece su propuesta, acercando a los hinchas a quienes representan el futuro del fútbol panregional, con partidos de alta intensidad y protagonistas llamados a marcar la próxima generación, disponible en todos los cableoperadores y en L1MAX.com

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