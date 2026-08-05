La Adidas Cup Lima 2026 se vive en Perú y L1MAX acompaña esta nueva edición del torneo internacional Sub-16, con transmisión exclusiva en el canal y en YouTube. La competencia pone en vitrina a las futuras promesas del fútbol sudamericano y permite seguir de cerca el desarrollo de jóvenes talentos en un escenario de alta exigencia deportiva.
El campeonato que se extenderá hasta este sábado 8 de agosto, reúne a equipos peruanos como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal, además de la Selección Regional FPF y clubes internacionales de primer nivel como Boca Juniors, Flamengo, Colo Colo y Millonarios, consolidando a Lima como punto de encuentro para el fútbol formativo de la región.
Como parte del compromiso de L1MAX con el talento joven y con el crecimiento del ecosistema del fútbol peruano, transmite en vivo y en exclusiva esta competencia que conecta formación, competitividad y proyección internacional. La cobertura cuenta con la participación de talentos como Harold García y Eduardo Combe, quienes acompañan la experiencia.
La programación incluye además de fase de grupos las semifinales de Copa Plata y Copa Oro este viernes 7, y las finales el sábado 8. De esta manera, L1MAX robustece su propuesta, acercando a los hinchas a quienes representan el futuro del fútbol panregional, con partidos de alta intensidad y protagonistas llamados a marcar la próxima generación, disponible en todos los cableoperadores y en L1MAX.com