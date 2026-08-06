La cuarta jornada del Torneo Clausura ofrecerá uno de los encuentros más esperados de la Liga 1 cuando Universitario de Deportes reciba a Sporting Cristal este viernes. Más allá de los tres puntos, el compromiso podría convertirse en un punto de inflexión para ambos equipos en sus aspiraciones por el título.

Para Diego Rebagliati, periodista deportivo, el encuentro tiene una carga especial tanto por lo deportivo como por lo anímico.

“Creo que es un partido clave para la ‘U’ y para Cristal, tanto en lo numérico, por la tabla de posiciones, como en lo psicológico. El que pierda va a quedar muy golpeado. Si empatan, ninguno queda fuera porque recién es la cuarta fecha, pero sí podrían quedar relegados dependiendo también de lo que hagan Melgar y Alianza Lima”, sostuvo.

Rebagliati considera que tanto Universitario como Sporting Cristal atraviesan un proceso de adaptación tras los cambios de entrenador realizados durante el Torneo Apertura, aunque cada uno enfrenta un contexto distinto.

“Creo que en el caso de la “U” al venir de un ciclo muy exitoso, la adaptación es aún más complicada porque además el equipo ha cambiado mucho. En el caso de Cristal, más bien al venir de ciclos no tan exitosos, las novedades que pueda plantear (Roberto) Mosquera a lo mejor tienen una mejor aceptación de parte del plantel”.

Universitario llega a este partido luego de caer ante Cienciano en Cusco, resultado que, para Rebagliati, dejó más dudas que certezas.

“Para un equipo tricampeón como Universitario nunca una derrota es un simple traspié. (La ‘U’) no ha logrado encontrar en la mitad de la cancha reemplazos para Ureña y para Pérez Guedes, y el cambio de sistema todavía no termina de convencer. Entonces las cosas no pintan del todo bien. No es un buen momento el de la U y un triunfo con Cristal sería clave para recuperar la confianza”, destacó el embajador de Betsson.

En la vereda celeste, el periodista considera que Sporting Cristal mantiene condiciones para pelear el Torneo Clausura, aunque todavía tiene aspectos importantes por corregir para consolidarse como candidato.

“Lo que tiene que mejorar Cristal es muy evidente: tiene que mejorar la capacidad de defender en todas sus líneas, ser un equipo más confiable en defensa, no recibir tantos goles. Y adelante, en el ataque, concretar un poco más de lo de lo que genera, porque Cristal es un equipo que siempre genera situaciones de gol”.

De cara al encuentro, las cuotas de Betsson posicionan a Universitario como favorito. Un triunfo del conjunto crema paga 1.80, mientras que el empate se cotiza en 3.65 y una victoria de Sporting Cristal ofrece una cuota de 4.40.