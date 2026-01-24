Latina TV transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. . El partido será este sábado 24 de enero desde el Estadio Alejandro Villanueva y significará la presentación de los dirigidos por Pablo Guede en la . ¿En qué canales se verá? Recuerda que la transmisión es exclusiva por Latina TV, canal 2 de señal abierta para todo el Perú y L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX). Ojo, no recomendamos verlo en Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora comenzará la transmisión del duelo? Este choque está pactado para iniciar desde las 5:00 p.m. (hora peruana), dos horas más en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. ¿Te lo vas a perder?

Alianza Lima vs. Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026 | VIDEO: Alianza Play
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

