Un problema más en el Rímac. Luego de la eliminación en Fase 2 de Copa Libertadores ante Always Ready, Sporting Cristal direccionará toda su atención en la Liga 1 Te Apuesto. Este sábado reciben a Atlético Grau en el estadio Alberto Gallardo, pero antes confirmaron que tendrán la baja de un jugador: Leandro Sosa. Sin fecha de retorno estimada, el popular ‘Lobo’ dejará de ser una de las alternativas del director técnico Enderson Moreira.

Si la semana comenzó complicada para Cristal, la noticia de Sosa se encarga de ‘remover’ la calma en el Rímac. En los últimos minutos ante Always Ready, busco robar un balón, pero se encontró con un despeje de la defensa que le impactó directamente en el rostro.

Luego de esta acción, se quedó sin reacción alguna al momento de caer al terreno de juego y fue así que todo el peso fue impactado en su rodilla. Producto de ello, el club informó que tiene una lesión en el ligamento cruzado posterior y medial, sin fecha definida de regreso.

En aquel partido, Leandro Sosa no arrancó como titular. Su ingreso se dio en la segunda etapa como reemplazo de Jhilmar Lora. La idea fue que haga la labor de lateral derecho y también se proyecte en ataque. En este intento, recibió el balonazo de la defensa que produjo la lesión.

Leandro Sosa lesionado en Sporting Cristal: parte médico. (Foto: Sporting Cristal)

En el presente año, el uruguayo (nacionalizado peruano) ha sido una de las armas más utilizadas por el técnico Enderson Moreira. Su polifuncionalidad ha permitido colocarlo en diversos sectores del campo. En Liga 1 ha tenido la oportunidad de jugar las 5 fechas disputadas por los celestes.

Además, ha marcado un gol en la victoria por 4-1 de Sporting Cristal vs. Los Chankas. En Copa Libertadores, participó de los dos partidos ante Always Ready, donde no fue titular, pero sí tuvo presencia en El Alto y en el Estadio Nacional de Lima. Sin dudas, pieza clave del DT.

¿Qué se viene para Sporting Cristal?

Luego de ser eliminado ante Always Ready, Sporting Cristal tendrá que enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Atlético Grau, con el que se medirá el sábado 2 de marzo desde la 1:15 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el estadio Alberto Gallardo.

Ojo, el compromiso será parte de la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, en el que el conjunto celeste se encuentra en el primer lugar de la tabla general tras obtener cuatro partidos ganados y un empate. Su rendimiento le ha llevado a obtener 13 unidades (por diferencia de goles está por encima de Sport Huancayo y la ‘U’).





