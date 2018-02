Leao Butrón: “Tengo 10 años jugando con el dedo roto”

Tiene la figura de un superhéroe, pero es muy terrenal. Leao Butrón es todo un personaje, no solo por todo lo que saca de su arco, sino por la calidad de profesional que es. Juega lesionado hace más de 10 años, pero ello no es motivo para quejarse. Menos ante el clásico rival Universitario de Deportes , al que le negó una victoria en su casa con Alianza Lima.

“Tengo como 10 años con la lesión al dedo. Es la tercera vez que se me sale el dedo. Lo que hago es vendarme y tengo mucho movimiento del dedo. Tengo dolor, pero nada como para que me saque del partido. No hay de qué preocuparse”, confesó Butrón en Gol Perú.

El experimentado portero volvió a lesionarse el dedo en una jugada dividida con Aldo Corzo. El portero salió con fuerza ciega de su área y le negó el gol al lateral de la ‘U’.

“Se me salió el dedo en esa jugada de Corzo. La toco y lo presiono contra el palo. Eso hace que se me salga el dedo. Pero como ya se me había salido, normal [risas]. Yo, con tranquilidad, lo regresé a su sitio, pese a que se me trabó un poquito”, agregó.

Por otro lado, Butrón reconoció que el gol de Alejandro Hohberg a poco de acabarse el primer tiempo fue determinante para que Alianza Lima se llene de confianza en los camerinos y, luego, salga fortalecido para voltear el encuentro.

