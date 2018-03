Leao Butrón sobre Alejandro Duarte: “La Selección Peruana es solo para los mejores”

Cuando Butrón recibió su primer llamado a la Selección Peruana , Duarte se amamantaba del seno familiar de su hogar. Leao era un veinteañero y Alejandro intentaba apagar su tercera velita de cumpleaños. Ahora, en la época de los selfies, ambos son considerados los mejores porteros del torneo y sueñan con sacarse una fotografía en el Mundial Rusia 2018.

Los años pesan. Y Butrón sueña con tener la edad de Duarte y Alejandro aspira a adquirir la experiencia de Leao, en este primera llamado a la Selección Peruana. De hecho, el futuro está en manos del capitán de San Martín.

“Considero que la Selección tiene que ser para quienes están pasando por un buen momento. No es un secreto que Alejandro está pasando por un buen momento desde el año pasado. No hay ninguna sorpresa”, dijo Butrón a Gol Perú.

El líder natural de Alianza Lima se encuentra fuera de las canchas, debido a una lesión que arrastró hace más de diez días. A esto se suma la incomodidad que siente en el dedo índice, el cual se zafó de su lugar hace quince años atrás.

“Se me salió el dedo en el 2004, entrenando por la Selección Peruana. Se me clavó el dedo en el pasto. Le pedí ayuda a Vilca y lo colocó en su sitio. Ahí si me dolía. Fueron dos semanas. Quedó más flexible de lo normal”, agregó Butrón.

