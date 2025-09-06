Leao Butrón fue parte del clásico de leyendas de Alianza Lima vs. Colo Colo. (Video: Revista Blanquiazul)
En el Clásico de la Hermandad, y se vieron las caras en Chile. Este partido reunió a las leyendas de ambos clubes. En tienda blanquiazul estuvo , como parte de la delegación y encargado de defender la portería. El ex futbolista dejó claro que la calidad está intacta porque, ante una jugada de peligro, reaccionó de manera inmediata. Un cabezazo en el área lo llevó a volar para evitar el gol, tomando la pelota en dos tiempos distintos y quedándose con la posesión. A pesar de esta acción, el resultado fue una derrota 2-1, dejando al ‘Cacique’ con la victoria en casa.

