Leao Butrón le puso paños fríos a la situación que vive Alianza Lima luego de la derrota ante Sporting Cristal y a dos días de enfrentar a Universitario de Deportes. El arquero también habló de Kevin Quevedo quien quedó al margen del duelo ante los celestes por decisión de Pablo Bengoechea.

"Estimo mucho a Kevin y es uno de los chicos con quien más hablo. Como todos, nos equivocamos pero el grupo ya habló con él para que sepa qué camino es el correcto y cuál te trae problemas. Quevedo tiene grandes condiciones pero dependerá exclusivamente de él cuando puede explotarlas", dijo el arquero en Radio Ovación.

"Van a ver otro Kevin": Quevedo se disculpó con la hinchada de Alianza por indisciplina



Leso Butrón se refirió a las declaraciones de Pablo Bengoechea, quien dijo que había cierto conformismo en algunos jugadores. "Comparto lo dicho por Pablo. Hay que ser realistas y él lo ha sido con nosotros. Yo no me siento aludido por sus palabras pero si lo dijo es porque lo siente, por lo demás, no puedo responder por ningún compañero. Queda claro también que un partido malo no te hace un mal jugador", afirmó.

El portero de los blanquiazules también habló del criticado Maximiliano Lemos. "Pese a ser muy joven, Lemos es un muy responsable en su trabajo. Es de los jugadores que llega a su hora, se queda más tiempo a practicar los tiros libres y esas cosas positivas puede contagiar a los más chicos".

El arquero dijo que Alianza Lima tal vez perdió un poco de confianza pero afirmó que el clásico es una buena oportunidad para recuperarse.

