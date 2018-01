Leao Butrón pudo ser hincha de Universitario de Deportes pero desde pequeño su corazón decidió pintarse de blanco y azul. El arquero de Alianza Lima dijo en una entrevista que creció en un hogar de hinchas cremas y que lo llevaban al estadio a ver a la 'U'.

"Yo soy hincha de Alianza Lima creciendo en una casa de hinchas de la U, como mi padre y mi hermano mayor, soy hincha yendo al estadio y eso que me llevaban a ver a la 'U', soy hincha creciendo en Sporting Cristal. Jamás pensé en vestir esta camiseta, pero me siento orgulloso, feliz, contento, a veces hasta ahora no lo puedo creer", dijo el arquero.

"Yo tengo que estar preparado para retirarme. Cada año que comienza pienso que puede ser el último. El año pasado el rendimiento me hizo seguir y este año veré lo que pasa. El retiro está asimilado. No me siento ídolo pero sí siento el cariño de la gente", añadió el arquero en una entrevista con Alianza Lima Noticias.

Leao Butrón habló de todo, incluso de los problemas que tuvo en la Selección Peruana. "Yo siempre dije lo que tenía que decir y no me arrepiento, el tiempo le dio la razón a cómo debe ser las cosas en el fútbol", declaró.

El arquero afirmó que no se arrepiente de nada en su carrera porque de todo a logrado aprender. Mira la entrevista completa a Leao Butrón en el video que acompaña esta nota.

