El último jueves, la noticia de que Nelson Cabanillas no continuará en Universitario de Deportes y llegará a Melgar fue anunciada por el periodista argentino César Luis Merlo a través de sus redes sociales. Es importante mencionar que, ante la inminente llegada de Paolo Reyna a la escuadra crema, Cabanillas perdería espacio en el esquema de Fabián Bustos. Además, con el anuncio de César Inga, procedente de ADT, como refuerzo para esa posición, su salida hacia los ‘Rojinegros’ parece ser un hecho casi seguro. Aunque el entorno del jugador señaló que su traspaso a la escuadra del ‘Dominó’ aún no está cerrado, el propio Cabanillas se pronunció sobre la posibilidad de vincularse con el club arequipeño. De confirmarse, su contrato sería hasta 2027.

Nelson, para el medio digital Medio Informal, habló sobre su llegada a Melgar para el próximo año. “Si claro, obviamente hay conversaciones, pero todavía no he cerrado las puertas a nada. Siempre dije que soy hincha de Universitario. Voy a esperar hasta el final y haber que viene”, dijo el zurdo. Asimismo, le preguntaron dónde jugará el 2025 a lo que Cabanillas respondió. “Aún no se sabe... pero ya habrá noticias. Atentos a mis redes”, agregó el futbolista.

Esta misma información fue confirmada a Depor por la agencia que representa al jugador, la cual aclaró lo siguiente: “Hay charlas, pero nada cerrado. No hay trato hecho”. Según el periodista Merlo, los ‘Rojinegros’ y Cabanillas habrían acordado un contrato hasta finales de 2027, una vez superados los exámenes médicos correspondientes. Es importante destacar que el cuadro de Arequipa no pagaría ninguna cláusula de rescisión, ya que el jugador llegará como agente libre.

Es importante señalar que, este medio también pudo conocer, que el club de Ate presentó anteriormente una oferta a Cabanillas para extender su contrato hasta 2026; sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto. Además, en caso de que su transferencia a Arequipa se concrete, el lateral izquierdo de 24 años firmaría su contrato entre el 3 y el 4 de diciembre. Es importante mencionar que el futbolista aún pertenece a la ‘U’ hasta finalizar el 2024, por lo que, hasta la fecha, seguirá entrenando junto al plantel crema.

Tras cuatro temporadas, Nelson Cabanillas se despide de Universitario de Deportes, donde fue una pieza fundamental en los logros recientes del club. Los hinchas destacan su desempeño en 2023, aunque en el inicio del 2024 no fue titular debido a la llegada de Segundo Portocarrero. Sin embargo, recuperó protagonismo en la segunda mitad de la temporada. En total, participó en 30 partidos, 16 de ellos como titular, con una asistencia y destacándose por sus contribuciones defensivas, con un promedio de 2.6 recuperaciones y 1.0 quites por encuentro.





Universitario ya piensa en el ‘tri’

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes mostró imágenes de lo que fue la vuelta a las prácticas en Lurín, con algunas figuras del bicampeonato. Se pudo apreciar a jugadores como Sebastián Britos, Williams Riveros, Gabriel Costa, Matías Di Benedetto, Jairo Concha, Christopher Olivares, entre otros. Eso sí, los que estuvieron convocados a la Selección Peruana recién se reintegrarán este jueves.

La vuelta a las actividades forma parte de un reacondicionamiento físico tras unas breves vacaciones. Se tiene previsto que en un par de semanas recién comenzará la pretemporada 2025, En la jornada del día, además de entrenar, el plantel celebró los cumpleaños de Matías Di Benedetto y Williams Riveros, quienes cumplieron años el 19 y 20 de este mes, respectivamente. Ambos defensores, piezas claves en el esquema del 3-5-2 del DT, apagaron 32 velitas.

Cabe señalar que el reto de los cremas de cara a la próxima temporada es lograr el tricampeonato y competir a nivel de Copa Libertadores, donde aseguraron su cupo directo a fase de grupos como Perú 1. Sobre el mercado de pases en Ate, aún no hay nombres en carpeta, pero es evidente que están en la búsqueda de un centrodelantero extranjero para reforzar el ataque.





¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





