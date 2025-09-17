Cambio por lesión de 'Canchita' Gonzales. (VIDEO: L1 MAX)
Christofer Gonzales pidió su cambio por lesión antes del cuarto de hora por una molestia física. Martín Távara ingresó en su lugar a los 16′ durante el partido entre y . Problemas para Paulo Autuori de cara a lo que viene para los celestes, que quieren seguir prendidos de la lucha por el Torneo Clausura. Ojo, Cristian Benavente se encuentra también en la banca de suplentes listo para ingresar y debuta con la camiseta del equipo rimense.

